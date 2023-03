La razón por la que Marta Pombo no ha asistido a los Premios Ídolo: “Me ha llevado a terapia”

Desde el año pasado, el mundo influencer en España cuenta con una fecha señalada en el calendario: los Premios Ídolo. La creadora de este evento fue Dulceida, una de las primeras influencers de este país, y el objetivo de la gala es premiar el trabajo de los creadores de contenido más importantes del año.

Si pensamos en quienes son las influencers españolas más exitosas, casi seguro vengan a nuestra mente las hermanas Pombo. Lucía, Marta y María Pombo son tres de las creadoras de contenido más importantes actualmente. Lucía cuenta con más de 400 mil seguidores en Instagram, Marta supera los 700 mil, y María está cerca de los tres millones.

Ninguna de las hermanas acudió el pasado 9 de marzo a la gala de los Premios Ídolo 2023. Ante las especulaciones en redes, Marta Pombo ha decidido sincerarse sobre el motivo detrás de su falta. Al parecer, la mediana de las hermanas decidió no acudir al evento porque no estaba de acuerdo con la nominación de "un "creador de contenido" que creció en seguidores gracias a insultarnos, constantemente a mí y a mis hermanas, tachándonos de FASCISTAS, palabras textuales con las que nos describía, algo que me parece MUY GRAVE", ha explicado a través de sus historias de Instagram.

"Me habría encantado estar en los Premios Ídolo esta noche apoyando a amigos y profesionales de Instagram. Hace unas semanas, tomé la decisión de no ir, por un tema personal con uno de los nominados a una categoría, que a mi parecer le queda muy grande", ha confesado la influencer.

Según Marta, este creador de contenido ha causado mucho sufrimiento en su familia. "El hate que generó hacia mi familia, es un tema que me ha llevado a tratarlo en terapia. Cuando esta persona hacía "humor" a nuestra costa, los insultos que teníamos que aguantar eran constantes", ha dicho. "Pero algo que JAMÁS toleraré es el hate y el bullying de cualquier tipo hacia cualquier persona. La gente que critica y humilla a cualquier persona, no se merece premios ni adulaciones", ha concluido la instagramer.

La ausencia de la familia Pombo

Marta Pombo no ha sido la única falta que no ha pasado desapercibida en la lista de invitados de los Premios Ídolo 2023. Ni la mayor, Lucía; ni la pequeña, María; de las hermanas fueron al evento. La ausencia de María Pombo ha sido especialmente comentada debido a su gran amistad con Dulceida y a que fue una de las ganadoras en la pasada edición.

A diferencia de su hermana mayor, María no ha dado muchas explicaciones sobre por qué no ha ido a los premios. "Este año no puedo estar pero os sigo en directo", compartía en su perfil de Instagram acompañado de una imagen en la que se veía cómo estaba disfrutando de la gala en streaming. Además, compartió una foto del año pasado junto a Dulceida.

Telmo Trenado: el influencer al que se podría referir Marta Pombo

La mediana de las Pombo no ha querido dar nombres, pero las redes no han tardado en hacer especulaciones. Especialmente suena un nombre: Telmo Trenado.

Aunque no consiguió el galardón, el creador de contenido estaba nominado en la categoría de Stay True de los Premios Ídolo 2023 junto a Gersanc, Luc Loren y Melo Moreno.

Hace poco, el humorista habló precisamente sobre su relación con las hermanas Pombo en una entrevista para el podcast Animales humanos. Ahí aseguraba que, en un evento, una de las hermanas se acercó a él para "darle un sermón" sobre el hate que les echa en redes. Además, Telmo Trenado confesaba que las influencers le tienen bloqueado.