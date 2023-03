Carlos Vives confiesa lo que le ocurre en España debido a su relación con Shakira

Carlos Vives lo petó con Shakira en el verano de 2016 gracias a La bicicleta. Un tema en el que se hacía referencia a la vida de la colombiana en Barcelona: “Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona. Después no querrá irse pa' Barcelona”. Esos tiempos eran aquellos en los que su relación con Gerard Piqué iba viento en popa.

Ahora, la cosa es completamente diferente. Su ruptura ha llenado multitud de titulares y tertulias y más con las canciones que ha sacado la cantante con pullas hacia su ex.

Dani Martínez tenía esta semana en su programa a Carlos Vives y le preguntaba si después de las últimas colaboraciones con Rauw Alejandro, Bizarrap y Karol G, iba a haber otro con él, de nuevo. Insistía en que había rumores de esa noticia. “No, no, no”, negaba el colombiano.

Carlos Vives, perseguido

“Yo estoy realmente impresionado porque las últimas veces que he llegado a España me han perseguido los paparazzi y yo digo ‘wow, estoy tan pegado que los paparazzi me persiguen’”, empezaba contando.

Pero nada más lejos de la realidad. “Y era como ‘¿dónde está Shakira? ¿Cómo está Shakira? ¿Qué le ha pasado a Shakira? Cuéntanos Carlos de Shakira. Y era como ‘no, no sé’. Era como ‘Piqué’, ‘no, ellos se arreglan, eso va a estar bien’. Nadie me preguntó por mi canción ni sobre qué estoy haciendo”, reconocía tirando de sentido del humor.

Mónica Carrillo le sugería quitar una palabra de La bicicleta. “Primero está Barcelona, yo no puedo hacer eso a mis seguidores de Barcelona”, aseguraba Carlos. “La bicicleta no se toca, además, transporte sostenible, la bicicleta no se toca”, añadía Dani Martínez.

Está claro que la ruptura del siglo ha tenido muchas consecuencias y no solo en sus protagonistas. Bien lo sabe Carlos Vives que siempre le ha mostrado su apoyo a su buena amiga.