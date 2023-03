Mónica Carrillo recuerda aquel día en el que Ron Wood (The Rolling Stones) le hizo una proposición

Carlos Vives, Carolina Iglesias y Mónica Carrillo han pasado esta semana por Martínez y hermanos y, como todos los invitados del programa, se han sometido a las preguntas atemporales del programa para conocerles mejor y que tienen que contestar con un mando para que el presentador elija quién explica su respuesta.

Una de las preguntas del programa tenía que ver con si alguno de ellos había dicho que no a un evento irrepetible. Mónica Carrillo contó su anécdota en este sentido que tiene que ver con uno de los componentes de The Rolling Stones.

Y es que hay casualidades de la vida que te llevan a vivir momentos surrealistas que dan para escribir un libro, como es el caso.

La cita de Mónica Carrillo

“Coincidí con un miembro de los Rolling Stones, con Ronnie Wood. Coincidí con él en el Bernabéu. Él estaba viendo el fútbol y yo también. Hablamos muy poco. Yo le dije ‘que te saquen de ti, eres muy importante, que te lleven a algún lado’. Y nunca más se supo”, empezaba contando su historia.

Y se nota que es escritora porque sabe contar las cosas para darle emoción. “Al día siguiente, que yo me iba a cubrir la boda de Kate Middleton y el príncipe Guillermo volé a Londres y coincidimos en el avión. Nos saludamos y la gente decía, hay que ver, qué nivel”, recordaba.

“La pareja con la que él iba se iba a Argentina y me dijeron, ¿te haces cargo de él y pasáis el control? Y dije, ‘vale’. Y ahí me ves con Ronnie Wood pasando con él”, seguía contando.

Pero ahí no quedó la cosa porque llegó una proposición por parte del músico: “Me dio su número y me pidió el número y me dijo, ‘esta noche hago una fiesta en mi casa, vente’. ¿Tú fuiste?”.

Tenía una razón para perderse un momento tan único. Habría quien pagaría por ir de fiesta con Ronnie Wood, una leyenda viva del rock&roll con todo su desfase y fiesta posible. “No, porque me quedé viendo la BBC y preparándome el informativo que lo hacía desde allí. Looser”, reconocía la periodista.

Más de uno se habrá echado las manos a la cabeza al escucharla, empezando por Dani Martínez.