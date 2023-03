Bob Dylan pisará España con su gira mundial Rough and Rowdy Ways Tour

Bob Dylan trae una buenísima noticia para sus fans alrededor del mundo y también para los afincados en nuestro país. ¡Vuelve a España con un total de 12 fechas! El músico, que el pasado mes de enero lanzó el recopilatorio The Bootleg Series Vol. 17 - Fragments: Time out of mind sessions (1996-1997), presentará a su público más fiel algunos de sus éxitos imprescindibles.

El americano pondrá en marcha el próximo mes de abril la continuación de Rough and Rowdy Ways Tour, gira que comenzó en 2021 con la publicación de su trigésimo noveno álbum de estudio, primero compuesto de canciones originales desde Tempest (2012).

Este tour no solo comenzó hace dos años, sino que Dylan planteó alargarlo durante cuatro años, es decir, hasta 2024. De momento, este 2023 visitará países como Japón, Portugal, España y Francia hasta finales de junio.

Lo más característico de este conjunto de espectáculos es que se trata de un evento sin móviles, Phone Free Show. Por tanto, el uso de teléfonos no estará permitido durante el show —salvo emergencias y desplazándose a una zona habilitada para su utilización— y lo que el asistente deberá hacer es guardar su dispositivo en una funda cerrada y segura que portará consigo de principio a fin.

Los organizadores mantienen que "un concierto sin teléfonos crea mejores momentos para todos los asistentes. Nuestros ojos se abren un poco más y nuestros sentidos se agudizan ligeramente cuando perdemos la muleta tecnológica a la que nos hemos acostumbrado. Y sí, es un trato innegociable (aunque se hacen exenciones médicas para quienes dependen de su teléfono para el tratamiento)".

El encargado de capturar los mejores momentos de la velada será el fotógrafo oficial de la gira, Jack White, cuyas fotografías y vídeos se publicarán en su página web jackwhiteiii.com o en su perfil de instagram (@officialjackwhite), desde donde se podrán descargar o compartir, respectivamente.

Fechas de Rough and Rowdy Ways Tour 2023

7 de junio: Madrid, Noches del Botánico

8 de junio: Madrid, Noches del Botánico

10 de junio: Sevilla, Fibes Auditorium

13 de junio: Granada, Teatro del Generalife

15 de junio: Alicante, Plaza de Toros

17 de junio: Huesca, Plaza de Toros

19 de junio: San Sebastián, Auditorio Kursaal

20 de junio: Logroño, Palacio de los Deportes de La Rioja

23 de junio: Barcelona, Gran Teatre del Liceu

24 de junio: Barcelona, Gran Teatre del Liceu

Cómo y cuándo conseguir entradas para Bob Dylan

Las entradas para los conciertos de Bob Dylan en España salen a la venta el 15 de marzo a partir de las 10h de la mañana. Podrán adquirirse a través de su página web oficial (bobdylan.com) o de Riff Producciones, promotora del evento (riffmusic.com)