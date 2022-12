Los 10 discos classic más esperados de 2023

Dejamos atrás un 2022 en el que hemos vivido grandes conciertos, festivales, y la publicación de muchos y esperados álbumes. Ahora que termina, ya son muchas las bandas y artistas que han comenzado a anunciar novedades: preparan lanzamientos y giras mundiales en los que los presentarán. En este sentido, algunos de los nombres más classic de la música ya han hecho público que podremos escuchar sus nuevas canciones a lo largo del próximo 2023.

Recopilamos en esta lista los discos internacionales que más esperamos del año que entra, la mayoría de ellos ya confirmados, y otros que se hacen de rogar, pero protagonistas de un sinfín de rumores por parte de sus fans. Y es que los seguidores de algunos grandes nombres buscan incansables todas las pistas posibles para descubrir la fecha en la que podrán escuchar las canciones más esperadas. Depeche Mode, Metallica o Gorillaz son algunos de los que ya han confirmado novedades en los próximos meses.

Momento Mori – Depeche Mode

No podemos anunciar aún el día exacto, pero será en el mes de marzo en el que podremos escuchar el que será el decimoquinto disco de Depeche Mode. Será un trabajo muy especial, pues llevamos tres años sin conocer ningún nuevo tema de la legendaria banda. Además, será el primer disco que sacarán después del fallecimiento de uno de sus míticos integrantes, Andrew Fletcher. Podremos corear las canciones que contenga en Barcelona y Madrid como cabeza de cartel del Primavera Sound 2023.

Depeche Mode - Memento Mori (Official Teaser)

Cracker Island – Gorillaz

Una gran mezcla de estilos es lo que esperamos por parte de Gorillaz, sobre todo después de anunciar que contarán con colaboraciones de algunos de los grandes, como Bad Bunny, Tame Impala o Stevie Nicks. Será el 24 de febrero cuando podremos escuchar este disco tan esperado de la banda creada por Damon Albarn.

Songs Of A Lost World – The Cure

Se nos está haciendo larga la espera: ya llevamos más de una década sin nueva música por parte de The Cure. Fue en 2008 cuando la banda publicó 4:13 Dream, y, después de haber estrenado algunas canciones en sus conciertos en vivo, pronto sabremos cómo suena lo que la banda de Robert Smith está preparando.

72 Seasons – Metallica

El nuevo trabajo discográfico de Metallica se llamará 72 Seasons, y podremos escucharlo a partir del 14 de abril de 2023. El álbum estará formado por 11 canciones completamente nuevas, de las que ya conocemos el tracklist y un adelanto. El grupo de Lars Ulrich y James Hetfield ha publicado el primer single del disco, Luz Aeterna. El álbum llega acompañado por una ambiciosa gira, la M72 World Tour, que pasará por Madrid el 12 y el 14 de julio de 2024, ambos en el Estadio Cívitas Metropolitano.

Every Loser - Iggy Pop

A finales de octubre, el músico lanzó Frenzy, un crudo adelanto de este nuevo disco, y más tarde, Strung Out Johnny. Según apuntan estas primeras canciones, Iggy Pop se moverá hacia sonidos ochenteros en este nuevo trabajo en el que contará con colaboraciones de Chad Smith, Travis Backer o Taylor Hawkins.

Fragments: Time out of mind sessions (1996-1997) - Bob Dylan

Será el volumen 17 de las Bootleg Series de Bob Dylan. Recopila grabaciones inéditas que incluyen tomas descartadas de estudio y versiones alternativas, así como versiones en directo grabadas entre 1997 y 2001. También incluye un nuevo remix de Time out of mind. El trabajo completo ganó el Grammy de 1998 al álbum del año.

Nimrod 25th anniversary edition – Greed Day

Se trata de la edición 25 aniversario del quinto álbum de Green Day. Contiene el original, un disco con 14 demos inéditas, y un concierto inédito grabado el 14 de noviembre de 1997 en Electric Factory. El disco con las demos contiene dos temas inéditos, You irritate me y Tre polka, además de una versión inédita del Alison de Elvis Costello.

Queen of me - Shania Twain

Queen of me es el sexto álbum estudio de Shania Twain, el primero desde Now (2017). Se trata de una colección de 12 pistas con avances como Not just a girl, Waking up dreaming y Last day of summer. La propia artista reconoció que estaba muy emocionada al poder anunciar este nuevo disco en sus redes sociales: "Quiero llevar un mensaje claro, particularmente como mujer, para recordar siempre mi poder y espero que las canciones sean un recordatorio para ti, ¡de ese mismo poder dentro de ti!".

¿? - The Rolling Stones

Lo han anunciado a bombo y platillo: los Rolling Stones publicarán nuevo material a lo largo de 2023, después de 18 años sin dejarnos escuchar nuevas canciones. El histórico grupo londinense volverá a ofrecer al mundo un nuevo disco después de The Bigger Bang en 2005. No sabemos la fecha ni el nombre de este álbum, pero será el primero sin el mítico batería Charlie Watts, tras su fallecimiento en 2021.

Estos son solo algunos de los discos más esperados por los classic que llegarán a lo largo de 2023. Y tú, ¿cuál esperas con más ganas?