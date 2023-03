Sebastián Yatra explica en Instagram Stories cómo creó 'Una noche sin pensar'

Ha pasado poco menos de un mes desde que Sebastián Yatra lanzase a las plataformas su último single, Una noche sin pensar, con la que el colombiano ya acumula más de 10 millones de escuchas en Spotify y que pudo presentar durante su participación en los Premios Lo Nuestro a finales del mes de febrero.

En las últimas horas, además, el artista ha querido compartir con sus casi 30 millones de seguidores en Instagram su proceso de creación de este último hit. Pero no de cualquier manera: el colombiano se lanzaba a narrar esta historia que comienza en nuestro país cantando y acompañado de una guitarra.

Así se creó el single

"En Madrid comenzó, me junté con Pablo Rouss y con un chico que se llama Eydren". Rouss es uno de los productores responsables de la denominada Nueva Ola del pop urbano en español, responsable también de la producción de Tacones Rojos, tema con el que pudo llevarse a casa un Latin Grammy. Eydren, por su parte, es un productor que ha trabajado con artistas de la talla de Rauw Alejandro o Lele Pons.

Junto a ellos y el artista y compositor Xavibo surgió un verso, un pre-coro y un coro, aunque no terminaron por convencer al cantante, que voló hasta Miami para continuar con la composición del tema con Edryen y LOF. Sin embargo, no fue en el estudio donde esta canción siguió cogiendo forma: "Agarré la guitarra y nos fuimos pa' afuera, y este se fumó un cigarro (y yo no), y empezamos a darle a la canción y así fue que nació".

Eufórico, Sebastián Yatra continuaba entonando el estribillo de Una noche sin pensar, aunque aquí no termina la historia: "dudé, dudé y dudé y llamé (a Juanjo Monserrat) y le dije 'vente para Nueva York'", donde finalmente la canción pudo ser terminada.

De esta manera se creó Una noche sin pensar, que en la semana de San Valentín representaba el inicio de una nueva era musical para el cantante colombiano después de dejar atrás su etapa de Dharma y Tacones Rojos (que tantas alegrías le ha traído). Una etapa en la que no ha dudado de rodearse del equipo de profesionales en los que más confían para dar comienzo a un nuevo capítulo en su trayectoria con una oda al primer amor, que despierta nuestros instintos más primarios y nos hace soñar con noches en las que la razón se deja a un lado para entregarse a las sensaciones.

¿Con qué nueva música nos sorprenderá el cantante? Solo el tiempo lo dirá.