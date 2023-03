Lali recibe el diploma de personalidad destacada en Buenos Aires: “Jamás habría pensado algo así”

Lali está en uno de los mejores momentos de su carrera. Y es que a la cantante le espera un 2023 con mucho trabajo. Nuevo disco, gira por España... Pero no solo eso, la argentina acaba de llenar su primer estadio de fútbol. Concretamente el estadio Vélez, con una capacidad de más de 45 mil personas. Así, Lali se ha convertido en la primera mujer argentina en llenar este recinto. Además, la argentina no solo triunfa sobre los escenarios sino también en la pantalla con su personaje protagonista en la serie de Netflix, Sky Rojo.

Por si fuera poco, este jueves 9 de marzo, Lali ha recibido el diploma que la nombra personalidad destacada en el ámbito de la cultura, otorgado por los diputados de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. "Me emociona profundamente", ha dicho la cantante a través de sus historias de Instagram. "Estoy emocionada por recibir esta distinción. Muy agradecida y ansiosa", ha explicado antes de recibir el título.

En el evento, Lali ha querido dedicar unas bonitas palabras a quienes han tomado la decisión de otorgarle este título. "Gracias a todos los diputados por esto, jamás habría pensado algo así. Uno no puede imaginar representar a las mujeres que admiro ni a los hombres con los que trabajo y todas las personas que me rodean. Obviamente que me emociono. No importa el proyecto ni los discos. Nuestro trabajo es emocionar al otro, generar empatía. Gracias por todo esto", ha dicho la cantante.

Lali Esposito en su concierto en Madrid en septiembre de 2022 / Fernando Sanchez/Europa Press via Getty

Además de recibir el diploma, la argentina ha querido regalar una pequeña actuación frente a todos los presentes en el acto. En esta ocasión, Lali ha optado por un look total black con un pantalón, un top tipo corsé y una americana con detalles en brillo que le quedaba ideal, muy acorde además con el color de pelo que lleva ahora la cantante.

La próxima parada de Lali en España

Hace apenas unas semanas que Lali lanzó su último sencillo, Cómprame un Brishito, que ya tiene cerca de medio millón de reproducciones en Spotify. Además, actualmente se encuentra enfocada en los preparativos de su próxima visita a España. La argentina volverá con su Disciplina Tour el próximo verano y presentará sus nuevas canciones en grandes ciudades como Alicante, Asturias, Gran Canaria o Valencia.