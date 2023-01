¿Qué pensaron Miguel Ángel Silvestre y Lali Espósito al conocer a Rauw Alejandro?

La nueva y última temporada de Sky Rojo ya está aquí. La frenética ficción española sobre tres prostitutas que deciden vengarse de sus proxenetas y empezar una nueva vida pone punto final a su historia este viernes 13 de enero. De este modo, Verónica Sánchez, Lali Espósito, Yany Prado, Asier Etxeandia y Miguel Ángel Silvestre vuelven a repetir en los papeles de los protagonistas. ¡Pero no estarán solos! La nueva temporada cuenta con varios fichajes: desde Catalina Sopelana a Tiago Correa.

Pero si hay un rostro que ha llamado la atención entre las nuevas caras que llegan a la serie es, sin duda, el de Rauw Alejandro. El famoso cantante puertorriqueño se suma al cast de la tercera temporada como uno de los personajes secundarios.

Por supuesto, durante nuestro encuentro con los protagonistas de la serie, hemos querido saber cómo ha sido trabajar con él. Y es que se trata de uno de los primeros papeles del cantante de Punto 40 en una ficción.

Sus compañeros y compañeras solo tienen buenas palabras hacia él: desde su profesionalidad hasta el buen rollo que desprende.

“Es un amor y un hermoso compañero. Era super nuevo en esto de actuar y estuvo muy abierto. Nos hemos divertido mucho. Es un divino y creo que a la gente le va a sorprender mucho ver a una estrella de la música como él actuando”, ha asegurado Lali, una de las artistas que más tiempo en pantalla pasa con el cantante en la serie.

Esther Martínez Lobato, la creadora de Sky Rojo, también define a Rauw con muy buenas palabras: “Me quedé muy sorprendida. Fue muy impactante desde mi lugar. Él es muy humano, cercano, educado y humilde. Te felicita todo. Ha estado con el equipo trabajando en todo lo que tuviese que hacer. No ha tenido ninguna petición especial de ninguna clase. Nos ha dado solo facilidades”.

Sus canciones favoritas

Sus compañeros también han compartido con nosotros cuáles son sus canciones favoritas del artistas. ¡Y es que solo tiene hits! Miguel Ángel Silvestre no ha sabido elegir una, aunque sí que se ha atrevido a bailar Punto 40: “Diría que me gustan todas. Me encantan todas. No entiendo cómo me puede gustar tanto todo lo que saca”

Catalina Sopelana, por su parte, tiene un tema ahora en la playlist que no deja de sonar: “A mí la de Punto 40, estoy enganchada. En bucle”. La misma canción que Lali define como un auténtico “temazo”.

Yany es de las que conocen a Rauw desde hace más tiempo. La actriz ha reconocido que ya lo tenía en el radar desde hace años: “Lo conocí con una canción que ya es viejísima, Dream Girl”.