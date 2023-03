Victoria de Vicco: ‘Nochentera’ gana en LOS40

Menos de un mes ha necesitado Vicco para llegar al número uno de LOS40 con Nochentera: la canción debutó en la lista el 18 de febrero y el sábado 11 de marzo ha alcanzado la primera posición. Se consuma así el idilio del público con este tema con el que Victoria Riba participó en Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión; y aunque no pudo ser, la “buena vibra” de Nochentera —así describió ella el sencillo cuando nos visitó en el estudio— ha calado hondo en los aficionados y las aficionadas a la música hasta el punto de que es la primera canción que inserta en el chart y su primer número uno.

Vicco - Nochentera (Video Oficial)

Nochentera sirve de relanzamiento de la carrera de esta joven artista catalana con una interesante trayectoria a sus espaldas. Con 19 años fue telonera de Alejandro Sanz y gracias a sus conocimientos de producción musical ha compuesto temas para Edurne, María Escarmiento, Mireya Bravo, Rorro y Flori. Que Nochentera iba a conquistar a la audiencia se veía venir antes incluso de Benidorm Fest: a mediados de enero el tema alcanzó el millón de reproducciones en Spotify. Ahora cuenta incluso con una versión punk.

Tony Aguilar y Vicco, durante la visita de la catalana al estudio como invitada VIP. / #Del40al1CocaCola

El futuro inmediato no puede ser más ilusionante: de momento Vicco está confirmada para actuar en LOS40 Primavera Pop 2023 y sus fans esperan con ansia nuevas canciones suyas. Pero no hay que adelantar acontecimientos, sino disfrutar del presente, “vivir el momento”, como diría nuestro querido Manuel Carrasco, porque si hay algo que Vicco ha demostrado es que el éxito no siempre está relacionado con ganar a las primeras de cambio, y que el esfuerzo y el trabajo bien hecho acaban brindando la victoria final. ¡Enhorabuena!