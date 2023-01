'Nochentera' de Vicco alcanza el millón de reproducciones en Spotify

A falta de dos semanas para que de comienzo el Benidorm Fest (cuya primera semifinal tendrá lugar el 31 de enero para después vivir la segunda semifinal y la final el 2 y el 4 de febrero), el público cada vez está más comprometido con cada una de las 18 candidaturas que competirán por representar a España en el Festival de Eurovisión.

Hemos sido testigos en los últimos días y semanas de cómo TikTok se ha inundado de retos en los que los fans compartían sus apuestas en torno a qué artistas pasarían a la final del festival, coreografías de las canciones más bailables y challenges que involucraban algunas de las candidaturas que más han resonado entre la gente.

Además, se han empezado a notar los efectos del escaparate público que supone el Benidorm Fest para artistas emergentes e independientes que, después de varios años dentro de la industria, están empezando a ver cómo sus temas llegan al público general. Entre ellas, por ejemplo, Rakky Ripper, que hace tan solo unos días celebraba el haber superado los 100.000 oyentes mensuales tras siete años luchando por dedicarse a la música.

Vicco y 'Nochentera' superan el millón de reproducciones

Ahora, un nuevo hito se ha producido entre los candidatos. Y es que Vicco, que se presenta al Benidorm Fest con Nochentera, se ha convertido en la primera artista de esta edición en superar el millón de reproducciones con su candidatura, situándose así como una de las favoritas de la edición.

A ello a contribuido una melodía pegadiza, una letra buenrollera y unos retos en TikTok en los que la los usuarios compartían cómo se arreglaban (mediante una transición) para una noche de fiesta o una ocasión especial mientras de fondo sonaba el ya clásico "¡y me pongo pibón! Por si esta noche pasa algo entre tú y yo". Además, Iker Casillas se declaraba fan del tema recomendándola a sus 10 millones de seguidores a través de su cuenta de Twitter el pasado 9 de enero.

En la línea de las favoritas (si cojemos como barra de medir única y exclusivamente un dato objetivo como son las reproducciones de los temas en Spotify), Mi Familia de Fusa Nocta, Quiero Arder de Agoney o Yo Quisiera de Alice Wonder son los otros temas que superan el medio millón de reproducciones, concretamente con 664.393, 537.810 y 517.240 streams respectivamente.

Sin embargo, no está todo dicho: una gran parte del público conocerá las candidaturas directamente en las semifinales del Benidorm Fest, y la opinión del jurado profesional y popular puede no coincidir con los números que en estos momentos se están cosechando. De momento nosotros no podemos esperar a conocer la elegida. ¿Cuál es tu favorita?