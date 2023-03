Oliver Tree, deseado por la electrónica: de ‘Miss you’ con Robin Schulz a ‘Here we go again’ con David Guetta

Humorista, realizador, presentador, rapero, actor... Prácticamente no hay faceta del entretenimiento del siglo XXI que se le revista a Oliver Tree. Y en el último par de años, este joven californiano ha conseguido convertirse en uno de los rostros más deseados de la música electrónica al que se rifan nombres como Robin Schulz o David Guetta.

Con dos discos en el mercado, Ugly is beautiful y Cowboy tears, no ha dejado indiferente a nadie. Ni siquiera a su compañía discográfica a la que acusó de haberle obligado a sacar singles en plena pandemia. Pero esta es otra faceta, la de la polémica, que el músico estadounidense sabe manejar a la perfección.

Poco a poco ha ido ganando un público cada vez más fiel que ha conseguido convertirle en uno de los nombres a tener en cuenta dentro de la industria musical. Y apenas un par de años le han valido para demostrarlo. Porque no todos los días uno consigue llegar a lo más alto de las listas de medio mundo de la mano de un artista como Robin Schulz.

Miss you es una adaptación dance de un tema original de Tree de 2020 titulado Jerk, cuya letra va en contra del bullying. Fue llevado al terreno de la música de baile primero por otro DJ alemán, Southstar, aunque fue el remix de Schulz el que obtuvo mejor acogida. Publicado el pasado mes de agosto de 2022, llegó al número tres en la lista de ventas del Reino Unido, al cuatro en Australia, y ha llegado a entrar en el Hot 100 de singles de Estados Unidos.

Por si no le tenías localizado, Oliver Tree te va a volver a sorprender en este 2023 con una nueva colaboración junto a, ni más ni menos, David Guetta. ¿Qué artistas pueden presumir de haber colaborado con estos dos gigantes de la electrónica?

Todo lo que debes saber hasta la fecha sobre este artista que ha conseguido viralizarse una y otra vez a través de plataformas como TikTok te lo contó mi compañera Ana Escobar en este artículo imprescindible sobre su pasado y su presente.

Ahora toca hablar de su futuro. Y la palabra que lo mejor lo define es prometedor. Ahora mismo 35 millones de personas escucha mensualmente sus canciones en la principal plataforma de reproducción en medio planeta. Pero esa cifra va camino de dispararse tras el estreno de Here we go again la canción que le ha unido al dj francés.

Guetta siempre ha demostrado ser un pionero a la hora de adelantarse a los sonidos de moda y parece que con Oliver Tree va a volver a dar en el clavo. "Grabé esta canción en Londres así que tiene una fuerte influencia de la música dance de Reino Unido y Europa. Estuvo muy bien trabajar con David Guetta. La letra cuenta la historia de los eternos esquemas que repetimos una y otra vez a lo largo de nuestras vidas. Sentí que el concepto se unía bien con la idea de la pista de baile, en donde la gente se sirve una copa tras otra... Here we go again" ha explicado el californiano sobre su nuevo hit.

Su inconfundible look y su inseparable compañero circense ¡han vuelto!