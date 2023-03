Toñi Moreno recuerda su salida del armario en directo: “Temía no ser aceptada”

El tiempo pasa muy rápido, y sino que se lo digan a Laura Pausini que está celebrando sus 30 años de carrera profesional. Después de dar tres conciertos en 24 horas en New York, Madrid y Milán, la artista sigue con la promoción de su gira y este domingo acudirá al programa de Toñi Moreno para hablar de su música.

Sin embargo, antes de sentarse en el plató, la presentadora del programa ha roto su silencio sobre un tema muy importante en su vida: lo que supuso para ella salir del armario y hacerlo en pleno directo. Y es que, el 8 de abril de 2018 marcó un antes y un después en su vida. En medio de una entrevista, Pausini le preguntó con total naturalidad: "¿A ti te gustan las mujeres, no?". Una pregunta con la que consiguió dejar callada a la presentadora que rápidamente salió del paso: "No me gustan las mujeres, me gustas tú", decía irónicamente sin ser consciente que ese momento iba a ser clave en su vida.

Toñi está de lo más feliz con la etapa que está viviendo tanto a nivel personal como profesional. Su faceta como madre de Lola le hace inmesanmente feliz y ser la conductora del nuevo programa de La1, 'Plan de tarde', le llena de orgullo, pero hoy ha querido echar la vista atrás y agradecerle a Laura Pausini ese empujón.

Cinco años atrás

"Casi cinco años de aquella entrevista donde supuestamente “me sacó del armario. Esa noche consiguió mi teléfono y me pidió disculpas porque dio por sabido un secreto a voces”, empezaba escribiendo Toñi en un post en su perfil de Instagram.

"Yo en aquel momento no fui consciente del alcance que iba a tener esa anécdota en mi vida", reconocía adelantando que la entrevista que se va a ver en Plan de tarde es un agradecimiento a la italiana porque "su ingenuidad y su naturalidad" le ayudó a liberarse de un miedo: "Me quitó de golpe treinta kilos de encima", reconocía.

"Nunca me escondí, pero temía no ser aceptada -lo de siempre-. A veces eres tú, tú propio armario.", continuaba escribiendo, desvelando que varios años más tarde se ha encontrado a la misma adolescente que "ganó el Festival de San Remo con tan solo 18 años".

La presentadora que siempre va a estar muy agradecida con la cantante ha afirmado que los miedos son los que nos hacen mantener los pies en el suelo, "ser humildes y no perdernos en los egos, aunque a veces creamos tocar las estrellas".