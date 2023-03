40 cosas sobre Paula Koops, por Paula Koops

Hay canciones que están hechas para gritar y cantar a todo pulmón. Es el caso de Novio del año, Línea 7 u Odio que te quiero. La joven detrás de estos temas se llama Paula Koops. La cantante publicó su primer single, Magia en caos, en verano de 2020. Casi tres años más tarde, la madrileña cuenta con más de 600 mil oyentes mensuales en Spotify, tiene casi 180 mil seguidores en TikTok y acumula más de seis millones de 'me gusta' en sus vídeos.

En LOS40, sabemos que Paula es una de las artistas más prometedoras del panorama actual así que hemos sometido a la cantante a nuestro test de 40 preguntas sobre ella. Sus letras con las que muchos se pueden sentir identificados, esos ritmos que invitan a gritar las canciones y la espontaneidad y alegría que Paula transmite son algunas de las razones por las que su éxito no para de crecer. Descubre por qué no debes perderle la pista. ¡Te la presentamos!

Estas son 40 cosas sobre Paula Koops:



1. Año y ciudad de nacimiento: 4 de enero 1998, Madrid

2. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? El primer recuerdo que tengo es con mi padre en el coche cantando 'It's Raining Again' de Supertramp. Él hacía la parte entera de la canción - que obviamente yo no entendía - y cuando llegaba el momento final que hay un poema que cantan niños, la cantaba yo porque justo nos lo habían enseñado en la guardería.

3. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a ella? En verdad, desde que tengo memoria, no ha habido ni un segundo en el que no quisiera ser cantante. Desde que era pequeña, me ponía delante del espejo a bailar y cantar como si estuviera dando un concierto. JAJA mi familia cerraba todas las puertas para no oírme.

4. La canción que te hubiese gustado componer: If the world was ending - JP Saxe o Another Love - Tom Odell

5. Un género musical en el que nunca te adentrarías: La verdad que soy mucho de probar diferentes estilos musicales y no hay nada a lo que le diga que no, pero... creo que me cuesta ver una Paula Koops en el Heavy Metal.

6. Un artista y/o una artista favoritos: Yungblud siempre... pero últimamente muy en bucle con Tate Mcrae.

7. La música que escuchabas en casa de pequeña: He crecido con la música que me ponía mi padre, Beatles, Supertramp, Genesis, Rolling Stones, Spandau Ballet... pero es verdad que de pequeña me gustaba mucho escuchar La Oreja de Van Gogh - de hecho, lloré cuando se separaron (jajaja).

8. Una canción con la que estés obsesionada ahora mismo: Cúpido de Tini - no salgo del bucle y además es como que se me olvida y abro Tik Tok y de vuelta al vicio.

9. La que odies escuchar ahora mismo: Buah la verdad que nunca he odiado una canción, pero si tuviese que decir alguna es Calm Down de Rema. Ha sonado tantísimo, que cada vez que empieza en algún sitio a sonar, me pongo super nerviosa.

10. El artista o la artista con el/la que te gustaría colaborar: Me moriría tranquila con un Eminem ft. Paula Koops.

11. ¿Es un sueño o una realidad? Buf, creo que ambas. Es un sueño, y quizás eso hace que trabajar cada día en conseguirlo sea tan bonito y pasional. Y que cuando te dan ganas de dejarlo todo, haya una voz en tu cabeza que te diga 'tú puedes, solo un poquito más'. Pero desde hace un año, es un sueño que cada vez se convierte más en realidad. Y estoy feliz.

12. El músico que está en tu agenda de contactos y te haga ilusión: Jaja Miki Núñez, siempre Miki.

13. Si no fueses cantante, seríais... Estudié ADE y Marketing, pero yo creo que hubiese apostado por actriz, realmente empecé en la música estudiando teatro musical.

14. La música para ti es... Un flotador salvavidas. Creo que, para cada momento, la música siempre ayuda. De hecho, para mí, en mis épocas más duras y tristes, lo que me ayudó fue la música. Tanto como componiendo para mí, como escuchando canciones en Spotify...

15. Un hobby o un deporte favorito: Bailar, desde pequeña. De hecho, yo creo que le he dedicado muchísimas más horas al baile que a cantar... pero jaja no es de mis fuertes.

16. Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir: El día que adopte a Trufa (mi perrita), creo que nunca he tenido un momento más feliz que ese.

17. Lo que dirías a la pequeña Paula: Que lo está consiguiendo, que solo tenía que creer en ella misma. O sea, en verdad me fliparía tener una máquina del tiempo, volver a Paula de 5 años bailando en el espejo y decirle, oye que lo vas a conseguir, sigue luchando.

18. La red social que más te engancha: Tik Tok.

19. Una lección de vida que ha cambiado la tuya: Que la suerte se trabaja. Es súper fácil idealizar cuando a alguien le va bien, y la realidad es que esa persona quizás ha estado cinco años trabajando sin parar sin que saliese nada y de repente, una de las cosas sale para delante, y parece suerte. Pero es muchísimo trabajo y constancia.

20. Algo que NO soportas, que te pone enferma: Creo que lo único que no soporto y me cuesta mucho, es volar. Tengo pánico horrible a los aviones. Y según sé que tengo algún viaje, mi cabeza empieza a ser un lugar feo para estar.

21. Una frase que repitas mucho: ¿Sabes lo que te quiero decir?

22. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: Me paso el día leyendo teorías conspiratorias, de hecho, mi preferida es que hay una que dice que Avril Lavigne, no es Avril Lavigne

23. Una película que te encante o te defina: Love, Rosie.

24. Algo que se te dé fatal: Los deportes, soy una manos mantequilla REAL.

25. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionada: Con las galletas, de hecho, mis amigas se meten muchísimo conmigo, porque no puedo continuar mi día si no desayuno galletas. Bueno y la Coca Cola Light - solo me gusta la light y real mi desayuno es unas galletas y una Coca Cola Light - ese es el nivel.

26. Tu personalidad: Jaja depende del día, pero en general muy autoexigente, para bien y mal.

27. Tu recuerdo de infancia más bonito: El día que conocí a Mau (mi gatita). Tenía unos 6/7 años y mi abuelo tenía una gata que se llamaba Manolo, pero claro Manolo se quedó embarazada y tuvo tres gatitas. Y justo ese finde, fuimos al pueblo a ver a mis abuelos y yo no tuve mejor idea que, a la vuelta, durante dos horas de trayecto hasta Madrid, meterme a una de las gatitas debajo del vestido, y desde entonces 17 años a mi lado. Creo que siempre va a ser mi recuerdo favorito.

28. Un juguete (o juego) de infancia: BUAH Los Sims, real que me despertaba dos horas antes todas las mañanas, para poder jugar antes de ir al cole.

29. Lo que echas de menos: A Canela y Mau, siempre. Han sido mis mejores amigas, y mis animales de la infancia y jo, sigo llorando cada vez que veo a un gato y jaja siempre alimento a los de la calle, aunque huyan de todo humano.

Paula Koops - Línea 7

30. Algo de lo que te arrepientas: De no haber creído en mí antes y dejar que las opiniones de la gente me afectasen tanto.

31. Tu palabra favorita: Tomate, odio el tomate, pero me encanta la palabra tomate y tengo claro que mi próximo animal se llamará tomate.

32. Una manía: No puedo quitarles la etiqueta a las cosas. Y la coca cola siempre me la bebo poquito a poco NO PUEDO SERVIRME LA COCA COLA EN EL VASO ENTERA- literalmente me da algo, no me la puedo beber.

33. Tatuajes: Tengo 11, todos en los brazos y todos con muchísimo significado. Tengo tatuada la palabra nirvana, que es el estado pleno de felicidad, y un poco como recordatorio de disfrutar cada día de la vida e irme feliz a la cama todos los días.

34. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): Sacar la mano por la ventana del coche JAJAJA es como que me da muchísima paz y felicidad NO SE POR QUÉ

35. Lo más surrealista que te haya pasado en tu carrera: Nos fuimos mi grupo de amigos y yo, a celebrar el cumple de una amiga a Jávea. Y nos fuimos a una playa, que había que hacer una caminata de 30 minutos, con muchísimas cuestas, que no había nadie. Y de repente llega otro grupo de gente, éramos los únicos y me dice una chica '¿tú eres Paula Koops?' y yo como AAAA sabe quién soy. Estaba súper emocionada, porque era lo último que me esperaba.

36. Si tuvieras que poner un título a tu próximo tema, sería... Buah, me encantaría hacer una canción que se llamase Roma. Tengo varias ideas empezadas, pero ninguna ha cuajado aún (jajaja)

37. Retos por cumplir: Me encantaría viajar a componer a Sudamérica y obviamente empezar a hacer giras de conciertos. Me muero de ganas.

38. Si no fueses Paula Koops y te la encontrases, ¿qué pensarías de ella? Buah creo que fliparía si me dijese que todo lo que ha hecho lo ha hecho sola. Que a veces se me olvida, y alguien me lo dice y digo wow, es verdad. Y nada, creo que pensaría que niña más simpática, y que se nota que le apasiona lo que hace.

39. ¿De cuál de todas tus canciones te sientes más orgullosa de haber compuesto? Creo que Mejores Amigos (risas) es una canción que ha salido y ha entrado en el cajón muchísimo, que desde el minuto 1 era de mis canciones preferidas, porque relataba una de mis historias más personales, pero a la vez me daba muchísimo miedo sacar. Y cuando Marmi y Candela se unieron, fue como dios, mi canción preferida con dos artistas que admiro muchísimo, estoy super feliz. Además, escribí yo el guion entero del videoclip, y buf ahora mismo siento muchísima felicidad.

40. ¿Cómo recuerdas tu primera vez en un estudio de grabación? Buah, fue en un curso de canto que hice, y me acuerdo que, estaba súper rayada porque era la primera vez que oía mi voz por unos cascos y claro se oye súper diferente a cómo tú te escuchas cuando cantas... y la verdad fue un poco desastre y estaba "desubicadísima" pero ahora es de las cosas que más me gusta hacer en el mundo JAJAJA