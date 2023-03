Chanel ya tiene sucesora: Eurovisión 2023 encuentra a su próxima popstar

No cabe duda de que Chanel fue la diva eurovisiva del año pasado. Cada edición, el certamen de música suele contar con una artista maravillosa que presenta una candidatura que fusiona voz, baile y puesta en escena rompedora. La cantante de SloMo llevó todo eso a Turín y, afortunadamente, fue reconocida por el jurado y el televoto, dándole a España el mejor resultado en 27 años.

De momento, de todas las propuestas que habían salido, no había ninguna que encajase dentro de ese concepto de diva del que estamos hablando. En el caso de España, por ejemplo, llevamos esta vez a Blanca Paloma, una representante excepcional, pero que se aleja del papel de Chanel con una performance que tira más de las raíces y el folklore 'made in Spain'. Israel, sin embargo, ha dado la sorpresa esta semana con el estreno de la candidatura encabezada por la artista Noa Kirel.

Su canción, Unicorn, mezcla varios géneros. Se nota que ha pegado un poquito de aquí y otro poquito de allá para demostrar durante tres minutos que puede cantar estupendamente, rapear como la Cardi y hacer una coreografía increíble dentro de un dance break inalcanzable. Tiene un poco de todo, pero nos da igual, funciona. Y solo hay que echarle un ojo al videoclip para comprobar que tiene una vocación internacional clarísima, tanto la producción como la estética de la propia Noa.

Noa Kirel - Unicorn | Israel | Official Music Video | Eurovision 2023

Y mucho ojo, porque parece que está gustando, a juzgar por los movimientos en las casas de apuestas. Israel permanece en la séptima posición, justo por delante de España. Es verdad que esto no es garantía de nada. Hay que esperar al directo, fundamental para clasificarse y alcanzar una buena puntuación en la gran final. No obstante, puntos aparte, los eurofans ya tienen en la cantera de Eurovisión 2023 a una popstar que, si no pasa nada, podríar servir un show a la altura de la propia Chanel.

¿Quién es Noa Kirel?

Noa Kirel inició su carrera en 2019 y, aunque es muy joven - solo tiene 21 años - cuenta con varios éxitos en su discografía. Uno de sus últimos singles, Thought About That, suma más de 35 millones de visualizaciones en YouTube. Otros de sus temas que han acumulado muchas views y streams son Bad Little Thing y Please Don’t Suck. Además, es fan declarada de Rosalía. Hace solo un par de meses, la cantante sacó su propia versión de Despechá, el hitazo veraniego de la catalana.

Noa Kirel - DESPECHÁ (Rosalía)

Con Unicorn, la canción que defenderá sobre el escenario de la 67ª edición del Festival de Eurovisión, Noa Kirel se prepara para dar el salto internacional definitivo después de firmar por el sello estadounidense Atlantic Records en 2020. Veremos a ver si, primero, consigue pasar a la final de la competición, y si, segundo, consigue el ansiado recorrido en las plataformas de streaming. Desde luego, se la ve con ganas y con la actitud de una verdadera diva eurovisiva.