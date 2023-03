Marlena hace vibrar Madrid sacando la niñata que lleva dentro con sold out incluido

El buen tiempo que ha hecho este fin de semana solo pedía una cosa: música. Madrid tenía ganas de ponerse a bailar y Marlena supo darle una buena dosis. Carolina Moyano y Ana Legazpi acaban de lanzar su primer EP y ya están recorriendo España con su tour '1000 primeras veces'. Un show que este viernes llegaba a la capital colgando el sold out.

Eran las 21:00 horas, la Sala Mon se encontraba a reventar y sin hacerse de rogar se apagaban las luces, cualquier juego de colores en ese momento parecía indicar el inicio de esa icónica noche. Fieles a su estilo urbano y acompañadas de su familia en las gradas, ahí estaban ellas, las Marlena.

Sonando un remix de canciones al ritmo de Baby del gran Justin Bieber y siguiendo de Bad romance de la Gaga, dieron el pistoletazo de salida a lo que se venía. "Buenas noches Madrid. Madre mía, cuánta gente", decía la poderosa voz de Ana. Y entonces, empezaba a sonar Fecha De Curiosidad ante un público que demostraba saberse la letra de principio a fin.

Un remix de canciones sin límite

"Hay canciones que tienen nombre y apellido, que las escuchas y te viene a la cabeza una persona", decía Carolina, responsable de ponerle ritmo a las melodías con su guitarra, y así empezaba a sonar Q te vaya bonito. Tras ese exitazo llegaba el momento fan y se subía al escenario una niña que junto a Ana le ponía los pelos de punta a todo el público.

Era el turno de una de las canciones más conocidas y más esperadas de la noche y eso nos hizo sacar a la Gitana que todos llevamos dentro a cantar. Pero como bien adelantaban al inicio del concierto, esa noche iban a sonar canciones que habían marcado su carrera como Sargento de hierro de Morgan.

Las Marlenas volvían y ahora era el momento de mostrar nuestro lado más loco con Niñata. Cuando aún nos estábamos recuperado de ese momentazo sonaba Sociedad limitada. "Esto está siendo una pasada. Quién nos lo iba a decir...", afirmaba la artista exhausta. Cogió aire y con ella su público y entonces empezó a sonar Muñequita de cristal y Un verano sin ti.

No había lugar a dudas, Madrid les estaba dando el calor que Carolina y Ana necesitaban. No estaba Nil Moliner, pero sí les acompañó Walls. Tras ello, Ana quiso dedicarle a sus padres una canción que desde que era pequeña escuchaba en el coche y que tiene por título todo lo que una le querría decir a su familia: Sin ti no soy nada de Amaral.

Tras ello, ahora sí, era el momento de Nada que decir y Me sabe mal, donde se quiso acercar más al público y se bajó a cantarla con él. "¿Os pensábais que nos íbamos a ir sin nuestro baile? Da igual que seas rubia o morena...", y sí, ahí estaba Bailamorena porque eso sí que se acababa.