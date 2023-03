Suso Álvarez acaba en urgencias por la nueva variante de la Covid-19

Suso Álvarez ha vivido lo que él ha calificado como "uno de los peores días de su vida". El colaborador de televisión ha explicado hace unas horas a través de sus historias de Instagram que el fin de semana ha sido verdaderamente malo para él, pues ha pasado más de 48 horas con fiebre muy alta que ha alcanzado los 40 grados y que solo logró que le bajase de 35,5 grados acudiendo a las urgencias hospitalarias.

El colaborador de Telecinco ha explicado que, después de estar varios días en la cama sintiéndose fatal, su chica, Amanda Perera, le convenció para acudir a urgencias, donde consiguieron calmarle la fiebre.

"He pillado de nuevo el Covid... Lo he pasado realmente mal. He estado varios días a 40 de fiebre, muy muy mal... Solo bajaba a 35,5 o 39,4... Ha sido un sufrimiento, pues estaba medio desmayado... Si no llega a ser porque está Amanda, yo no sé qué habría pasado aquí solo en casa. Menos mal que estaba Amanda, porque si no... Estaba en la cama que no me podía mover", ha relatado a sus seguidores Suso.

Suso Álvarez y su pareja, Amanda Perera. / Getty Images

El exconcursante de Gran Hermano ha asegurado que esta ha sido la tercera vez que contraía la Covid, pero que pese a haber combatido al virus dos veces anteriormente, eso no ha significado que lo haya llevado mejor. Al contrario. Según sus propias palabras, en esta ocasión se ha contagiado de una nueva variante del coronavirus que ha sido "super agresiva" con su cuerpo. "Lo he pasado... De los peores días de mi vida", ha recalcado el de Ripollet.

Un agradecimiento público a su chica

Además de agradecerle a su chica —enfermera de profesión— que le cuidase en sus peores momentos luchando contra el coronavirus por tercera vez en su discurso, Suso Álvarez ha querido tener un gesto más con Amanda y le ha dedicado un storie completo en el que ha posteado una foto de ambos con un texto tiernísimo en el que se puede leer: "Gracias por cuidarme cuando más lo necesito, te amo", y la canción 100 años de Carlos Rivera y Maluma, un verdadero himno al amor.

Suso Álvarez en sus historias de Instagram. / Instagram

Ya está recuperado casi al 100%

Aunque Suso no ha dado muchos más detalles sobre su estado de salud actual, a través du sus stories de Instagram sus fans han podido ver como el catalán está prácticamente recuperado al 100%. De hecho, Suso ha retomado el ritmo de su vida acudiendo a la peluquería y a hacer gestiones varias y ya está pensando en volver a entrenar para recuperar la poco forma que la Covid-19 le ha arrebatado en los últimos días.