Dulceida responde a la polémica más sonada de los Premios ídolo: “Es la crítica fácil”

Si hay una fecha marcada en rojo en el calendario de los influencers, esa es la noche de los Premios Ídolo. La creadora de estos galardones no podía ser otra que la pionera en el mundo de las redes sociales: Dulceida. Una día en la que el objetivo no es otro que darle más visibilidad a este mundillo y premiar el trabajo que hay detrás de los creadores de contenido más importantes.

La II edición volvía el pasado jueves al teatro Príncipe Pío y con ella miles de rostros conocidos se desplazaban hasta el recinto para celebrar su gran día. Desde primera hora de la mañana, miles de fans se aglutinaban a las afueras para conseguir su hueco y ver, aunque fuera unos segundos, a sus ídolos. Sin embargo, algunas ausencias como la del clan Pombo resonaron más de lo habitual.

Después de un fin de semana de lo más ajetreado y en el que la polémica solo ha cobrado más protagonismo, ha sido la propia Aida Domènech quien ha querido responder a la gran pregunta: ¿qué pasó realmente en la alfombra roja de los Premios Ídolo?

"Jamás entro en una polémica ni me he metido porque no me va. Creo que a veces prevalece una polémica a un trabajo, pero solo quiero puntualizar unas cosas", empezaba explicando manifestando que esto es "la crítica fácil".

Dulceida ha querido aclarar que no son sus premios ni tiene nada que ver con su agencia, algo que le ha llevado a aclarar que los nominados tampoco corren por su cuenta: "Tenemos un jurado de profesionales y bajo su criterio deciden", decía avisando que si por ella fuese habría otros nominados.

La verdad de la alfombra roja

Para todos los que tienen una gran experiencia en las alfombras rojas, según Dulceida, ya saben cómo funcionan esas cosas, pero para los que no, lo ha querido aclarar. La influencer cuenta con una empresa que es la encargada de llevar otros eventos multitudinarios y son quienes montan todo.

"Hay mil y pico invitados a la gala, la mayoría creadores, por mí pasaría todo el mundo, pasarían amigos míos. De hecho, de mi agencia ha pasado muy poquita gente", manifestaba aclarando que solo tienes dos horas y tienen que pasar "todos los nominados y entregadores".

La creadora de contenido ha afirmado que a ella lo que más le gusta es estar en la parte creativa y por ello decidió que si no todo el mundo podía pasar por la alfombra por falta de tiempo hacer "una alfombra roja gigante con un photocall espectacular, la cámara 360º" para que todo el mundo sintiese que es su noche.

De hecho, por si alguien se había quedado con la duda, Aida ha querido manifestar que la gala "fue increíble" y que al día siguiente cuando todo el mundo vio la polémica "fliparon".