Oscar: Guiño nostálgico para los fans de ‘Indiana Jones’ con el reencuentro de George Harrison y Ke Huy Quan

Todo a la vez en todas partes ha sido la gran triunfadora de los Oscar 2023. Harrison Ford fue el encargado de entregar al equipo la estatuilla a la mejor película y fue en ese momento cuando los más nostálgicos suspiraron al ver el abrazo entre el veterano actor y Ke Huy Quan, o lo que es lo mismo, entre Indiana Jones y el pequeño Tapón de Indiana Jones y el templo maldito (1984).

'Mucho divertido, mucho divertido', era lo que repetía aquel niño que llevaba sobre sí una infancia complicada. En aquel momento tenía 12 años y había logrado llegar a Estados Unidos como exiliado político tras huir de Vietnam una vez empezada la guerra.

El actor recibió una ovación enorme al ser nombrado como el mejor actor secundario por su papel de Waymond Wang en Todo a la vez en todas partes. Con todo el mundo en pie y entre lágrimas tras sucumbir a la emoción gritó: “Mamá, he ganado un Oscar”.

Un discurso emotivo

“Mi viaje empezó en un bote. Viví un año en un campo de refugiados, y de alguna manera he acabado aquí, en el mayor escenario de Hollywood. Dicen que estas historias solo ocurren en las películas, no pensé que esto me fuera a pasar a mí. ¡Este es el sueño americano! Gracias a mi madre por los sacrificios que hizo para que yo estuviera hoy aquí, gracias a mi hermano pequeño que me llama todos los días”, agradecía en su discurso.

Un premio que también quiso dedicar a su mujer: “Le debo todo al amor de mi vida, mi mujer, Echo, quien mes tras mes, año tras año, me dijo que algún día llegaría mi momento".

Ha llegado y lo ha disfrutado al máximo. "A todos ustedes, por favor mantengan vivos sus sueños. Gracias por acogerme de nuevo", reivindicaba. Él ha tardado 40 años en recoger este reconocimiento, pero está claro que le ha merecido la pena.

Steven Spielberg, que también estaba en la gala, fue su gran mentor. Tras Indiana Jones, contó con él para Los Goonies. Pero ahí quedo su éxito porque en los 90 no le llegaban papeles y tuvo que asumir que no había hueco para él en Hollywood.

Harrison Ford y Ke Huy Quan en 'Indiana Jones y el tiempo maldito' en 1984. / Paramount/Getty Images

Se retiró de la industria hasta que le llegó el guion de esta nueva película que le ha devuelto la ilusión por el cine y le ha proporcionado tantos premios, entre ellos, su primer Oscar.