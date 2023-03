La millonaria cifra que llevó Rihanna en los Oscar, ¡y solo en joyas!

"Shine bright like a diamond", es lo que ha tenido que pensar Rihanna para planear el increíble look de su actuación en los Oscar 2023. La estrella de Barbados dejó sin palabras a los asistentes de la 95ª Edición de los galardones más importantes de la industria del cine cantando el tema de Lift Me Up: la canción principal de Wakanda Forever. Cabe recordar que la preciosa balada, que supuso su regreso a la música de la estrella, estaba nominada al Óscar a Mejor canción original.

Aunque en la afombra roja, Rihanna llevó un vestido de cuero con el que ha acaparado todas las miradas. Con aberturas en la cadera y mostrando su vientre de embarazada, la estrella musical se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la alfombra. ¡Y no nos extraña!

Se trata de un look de la firma revolucionaria Alaïa con el que Rihanna ha conseguido posicionarse como una de las estrellas que más ha dado de qué hablar con su estilismo. Y es que Riri siempre sabe qué hacer para sorprendernos.

La millonaria cifra que ha lucido en joyas

Pero si hay que hablar de algo es del look que ha llevado durante su actuación en los premios. Rihanna ha apostado por un estilismo totalmente distinto al de la alfombra. Con la melena suelta y con un estilismo lleno de brillantes, Rihanna ha salido al escenario para cantar Lift Me Up.

Rihanna actuando en los premios Oscar / Kevin Winter/Getty Images

La de Barbados ha apostado por un precioso conjunto de Maison Margiela compuesto de un pantalón ancho con pedrería y un top brilli brilli que deja su vientre al aire.

Pero vayamos a lo que realmente llama la atención del estilismo: las increíbles joyas que lleva la cantante. Y es que son una auténtica locura. La estrella ha conseguido ese aura de estrella de Hollywood con este estilismo gracias a las piezas escogidas. Y es que son preciosas. Eso sí, cuando sepáis su precios os vais a quedar de piedra.

Todas las piezas son de la lujosa firma De Beers: una casa de joyas británica que elabora piezas exclusivas.



Rihanna ha apostado por unos preciosos pendientes de diamantes en forma de lágrimas con los que le brillaban toda la cara. Una pieza que ni si quiera está en la página web oficial de la joyería. Eso sí, vemos que piezas similares tienen unos precios entre 100.000 y 160.000 euros. ¡Casi nada!

Vayamos a la pulsera. Aunque la que lleva Rihanna en la web, el modelo Frozen Capture, no tenga el precio disponible, una muy similar cuesta unos 174.000 euros.

El anillo tampoco se queda atrás. Al igual que otras piezas, hemos tenido que fijarnos en anillos parecidos para hacernos una idea del precio aproximado. ¿Y cuál sería? Alrededor de unos 110.000 euros.



Rihanna también lleva dos preciosos collares que son auténticos tesoros. La primera es la pieza Phenomena Frost, un precioso collar de diamantes que imita las lás lágrimas. La segunda es Phenomena Glacier, una gargantilla que acaba con un brillante en el centro cayendo. Aunque ninguna de estas dos piezas tiene su precio en la web, collares más básicos tienen un precio alrededor de 200.000 euros. Vamos, que Rihanna podría llevar en el cuello unos 500.000 euros. ¡Y estamos tirando a la baja!

Sumando todas las joyas que lleva en este look —y tirando por lo bajo— podría llevar 800.000 euros puestos encima. ¡Una locura! Eso sí, cabe recordar que estas joyas se las suelen prestar a los artistas y vienen aseguradas.