Así fue la sonada actuación de Rihanna en los Premios Oscar 2023

La gala de los Premios Oscar 2023 nos ha dejado muchos momentos para el recuerdo. Desde la caída de un fotógrafo a la alfombra ‘champán’ de las celebrities al premio a Mejor Actor para Brendan Fraser por The Whale o las siete estatuillas doradas para el filme Todo a la vez en todas partes, de Dan Kwan y Daniel Scheinert.

Pero hubo dos momentos estelares que se no se vivieron en la alfombra roja ni en el backstage, sino en el imponente escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles. A él se subieron dos grandes artistas que este año no solo han acudido como invitadas, sino como nominadas a Mejor Canción: Lady Gaga y Rihanna.

Aunque ninguna de las dos se llevó finalmente un Oscar a casa (este año), sí nos dejaron bien grabadas en nuestras mentes unas actuaciones que serán difíciles de olvidar, como la de Lady Gaga y su interpretación de Hold My Hand, de la película Top Gun: Maverick, que se subió al escenario con la cara lavada, una camiseta y unos vaqueros rotos. Pero su inesperado look no fue lo único que rompió esquemas, sino también su imponente voz.

La actuación de Rihanna con Lift Me Up en los Oscar 2023

Más allá de Lady Gaga no hay que olvidar la actuación de una Rihanna que volvió a enternecer con su vestido negro con transparencias y luciendo su tripita de embarazada de lo más orgullosa. La cantante de Barbados interpretó su tema Lift Me Up, por la que optaba al Oscar y que forma parte de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever.

El tema, que ha sido coescrito por Rihanna en colaboración con la artista nigeriana Tems, el director de la película Ryan Coogler de Marvel y el compositor sueco Ludwig Göransson, dejó a todos, asistentes y espectadores, con la boca abierta.

La actuación de la de Barbados tiene además un significado muy especial, ya que no solo ha sido la primera vez que Rihanna estaba nominada a un Oscar, sino que también ha supuesto su segunda actuación y vuelta a los escenarios desde su aplaudidísimo show en el descanso de la Super Bowl.

Aunque finalmente fue el tema Naatu Naatu, procedente de la película RRR, el que se llevó el Oscar a Mejor Canción, Rihanna no dejó a nadie indiferente con su actuación y tampoco se fue con las manos vacías, ya que su presencia sobre el escenario y en la alfombra han sido de lo más comentadas.