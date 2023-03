Analizamos la presencia de la escena de música independiente en las series juveniles de Netflix como ‘Élite’

A estas alturas, nadie duda de la importancia de una buena banda sonora en el cine o la televisión. Más en la era de TikTok donde cualquier canción puede viralizarse sea de la época que sea. Si echamos un vistazo a las series juveniles de Netflix podemos certificar que es un terreno conquistado por la escena musical más independiente.

En Todas las veces que nos enamoramos, uno de los más recientes lanzamientos, encontramos hasta 19 canciones de Elefant Records en su banda sonora con artistas como La Casa Azul, La Bien Querida, Juniper Moon, Nosoträsh o Cooper. Mientras Georgina Amorós y Franco Masini viven su intermitente historia de amor de sus personajes, Irene y Julio, suenan de fondo sus canciones.

Pero no es un hecho aislado. Si nos fijamos en la música que suena en Élite o El desorden que dejas, nos encontramos con lo mismo. Luis Calvo, fundador y director de Elefant Records nos ha contado las claves de esta colaboración y lo que supone para los artistas que forman parte de esta situación.

Todas las veces que nos enamoramos cuenta con 19 temas de Elefant Records en su banda sonora, ¿cómo surge esta colaboración?

Hace tiempo que conozco al equipo de la serie y hemos trabajado juntos en otros proyectos anteriores, hay mucha música en esta serie y parte de ella es de Elefant. Pero hay muchísimas canciones y muy buenas en su primera temporada.

Carlos Montero suele recurrir al sello para las bandas sonoras de sus series (Élite, El desorden que dejas), ¿es algo de gusto personal o hay otras razones detrás?

Supongo que siempre es gusto personal de Carlos, de Diego Betancor, de Loli Iglesias y de los supervisores musicales de cada proyecto, ellos buscan lo que mejor encaje en cada escena y en cada producción. Elefant lleva ya casi 35 años de vida y más de 800 lanzamientos de grupos de todo el mundo y hay mucha gente que ha crecido con la música de nuestro sello. Muchas personas nos dicen que hemos sido la banda sonora de su vida, lo cual es algo muy bonito para nosotros. Además, con Élite, por ejemplo, cuando arrancó el proyecto yo empecé ayudándoles con la música.

¿Qué aportan estos artistas de una escena más independiente a series como estas?

Esto no es una cosa nueva, hace muchos años que las series americanas empezaron a utilizar música independiente en sus bandas sonoras, creo que la música independiente da mucha más credibilidad a los proyectos y, por supuesto, la música es super importante en una serie, una buena selección musical puede potenciar las escenas y hacer que una serie sea mucho mejor y guste más. La música independiente en general se ha convertido en un reclamo importante no solo para las series, también para la publicidad, las películas, los hilos musicales...

Son series, sobre todo, juveniles, ¿es una escena generacional?

Estas tres series sí, pero nosotros llevamos años trabajando con series y películas de todo tipo en todo el mundo. Puedes escuchar música de Elefant en series clásicas como Anatomía de Grey, Mujeres desesperadas, Las chicas Gilmore, Revenge, Nurse Jackie o series más recientes como The Walking Dead, Preacher, The Bixesual...

También es algo que ha pasado en España, hay series como Doctor Mateo de 2009, que cuenta con 112 canciones de Elefant en sus 5 temporadas. Pero también otras muchas series como Luna, el misterio de Calenda, con 14 canciones, Ángel o Demonio con 42, Arros Covat con 31, Cuéntame Cómo Pasó, El Barco, Hermanos... La lista es interminable, así que estamos desde hace años en series de todo tipo. Pero también en películas, algunas importantes como The Worst Person In The World de Joachim Trier, algunas juveniles como A Través De Mi Ventana de Marçal Forés y otras muy muy undergrounds y recientes a las que hemos ayudado con la banda sonora como La Amiga De Mi Amiga de Zaida Carmona, que tiene 10 canciones de Elefant o El Que Sabem de Jordi Núñez, también con 10 canciones nuestras.

¿Qué repercusión tiene para los artistas la presencia de sus canciones en series como estas?

Pues dependiendo de cómo funcione la serie a nivel mundial puede ser una gran ayuda para los artistas, no deja de ser una manera de dar visibilidad a su música, al igual que en publicidad, cuando una campaña funciona y gusta y tiene la música correcta, la canción se hace muy popular y viral. Estamos en una época en la que estas cosas se notan mucho y ocurren de manera muy rápida y natural.

Los espectadores de las series, ¿suelen demandar información de los artistas que escuchan en estas bandas sonoras?

Pues hay de todo, hay gente más inquieta que si le gusta una canción se interesa por el grupo e intenta descubrir más canciones suyas y hay espectadores, creo que la gran mayoría, que se limitan a escuchar los playlist de las canciones que salen en la serie o la película. Hay demasiada oferta musical en general estos últimos años y habitualmente creo que la gente tira mucho de listas y se deja aconsejar por lo que les ofrecen las plataformas digitales según sus gustos y lo que escuchan. No es como hace 30 o 40 años que te comprabas un disco o dos al mes y lo escuchabas todo el rato y lo escuchabas entero y te lo sabías de memoria. Estamos más ante una generación de canciones sueltas, pero con una minoría importante que si es fan total de algunos grupos y escucha todo lo que ellos sacan.

¿Cuál es la opinión general de estos artistas sobre esta presencia de su escena en Netflix?

Pues les hace mucha ilusión como a nosotros, si una serie te gusta y sale una canción tuya pues es como una fantasía total. Cuando además es un momento importante en la trama y la canción forma parte de una escena importante es un subidón. Netflix es una plataforma muy enfocada a la gente joven con lo cual muchos de nuestros artistas (y nosotros mismos) somos consumidores habituales de los contenidos de Netflix.

¿Qué diferencia una canción de la escena independiente de una canción más mainstream dentro de una banda sonora?

Supongo que originalidad y credibilidad, pero esto es una opinión mía personal que es posible que mucha gente no comparta. De todas formas, también hay canciones mainstreams que son chulas y todo depende de la escena y lo que requiera la escena, hay veces que necesitas una canción muy comercial y otras que no es tan importante eso como que aporte algo más a la escena. Esto es trabajo de un buen supervisor musical.

¿Qué artista os ha trasladado su ilusión por escucharse en algún capítulo?

Pues todos en general, todas las semanas cerramos cosas por todo el mundo, y a todos los grupos les hace ilusión participar de las series o películas, sobre todo cuando son proyectos independientes y proyectos chulos y de calidad.

¿Cuál dirías que es ahora mismo el artista vuestro más Netflix?

Pues depende de las series, pero La Casa Azul, The Primitives, La Bien Querida, Rulsh Week, Galaxy Fingers…

En alguna ocasión, ¿os han pedido temas originales para alguna serie?

Sí, dentro de Elefant, nuestro sello, tenemos Elefant Music Supervision. A mí me encanta la música, pero también el cine, que es lo que estudié. Nuestro primer proyecto importante, de involucrarnos en una producción audiovisual desde guión, fue como en 2007 con la película Yo, También, en la que hay muchísima música de Elefant y Guille de La Casa Azul compuso la música incidental y la canción principal de la película, canción que, por cierto, ganó un Goya y que fue una película que empezó como un proyecto muy independiente y pequeño y luego tuvo un recorrido internacional muy muy importante.

Luego hemos hecho música original para un montón de series de TV, desde series como Jelly Jamm que se han emitido en prácticamente todo el mundo a cosas más recientes como el caso de Élite, en el que Paulina (su supervisora musical) pensó que sería guay en un capítulo especial de Élite homenaje a Almodóvar hacer una versión del Resistiré del Dúo Dinámico que suena al final de Átame en la serie, los protagonistas están viendo la película en un autocine, y luego unirlo con una versión más tranquila a cargo de La Bien Querida por la situación que se crea entre todos ellos.

Hemos escuchado a estos artistas en las series, ¿les veremos en ellas?

Algunos artistas nuestros han salido en series, Soleá Morente hizo de Jeanette en la serie Reyes De La Noche, y salió cantando e interpretando Frente a Frente, y un grupo muy nuevo de Elefant, Pipiolas, aparecerán en una serie nueva cantando 2 de sus canciones. Y como esto muchas más cosas en series, películas y publicidad.