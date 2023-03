Becky G: “Fue un honor que Karol G me invitara a cantar con ella en Coachella”

Becky G está de vuelta con nueva canción que cuenta con la estrecha colaboración de una de las figuras más importantes del merengue. Arranca es el título de este tema que la artista latina ha presentado esta semana durante su conexión con LOS40 Global Show. También ha recordado su paso por el Coachella y ha señalado la importancia de ser una artista que tiene la capacidad de tocar diferentes palos dentro de la música. ¡Esto y mucho más en una de las entrevistas más esperadas del programa de Tony Aguilar!

'Arranca' con Omega

"Arranca es una canción muy divertida, que te hace querer bailar y con una historia muy picosa. Tiene un flow inspirado en el merengue, y junto a un artista que es un icono como Omega. Siempre que he tenido oportunidad de colaborar con otros artistas de República Dominicana siempre ha sido una experiencia muy bonita. Es un país que siempre me ha recibido con los brazos abiertos. De hecho, cuando hice Fulanito, El Alfa me dijo: 'Te aman tanto, tienes que hacer algo más con mi gente'. Y cuando salió esta canción, Arranca, un productor amigo mío me dijo que tenía que ser Omega".

Becky G - Arranca (Official Video) ft. Omega

Artista 360

"Soy una artista sin un género concreto. Para mí es divertido poder saltar y mezclar diferentes sonidos, sin importar el idioma ni el artista con el que colabore. Es un honor hacer lo que hago, es mi sueño al final del día".

Su paso por el Coachella

"Mi primera vez en el escenario del Coachella tenía 15 años. Me presenté junto a un grupo de Djs, unos chavos de México. Era mi primera vez en un festival de ese tamaño y me divertí muchísimo. Me fui pensando: 'la próxima vez quiero estar en el escenario principal'. Cuando me invitó Karol fue un honor y cuando me invitaron a hacer mi propio show fue un sueño".

La canción con Daviles de Novelda

"Estoy muy orgullosa de esa canción. Ese tiempo en España fue muy bonito para mí porque llevé a mis hermanos, Francisco y Estefanía, y fuimos por diferentes ciudades. Lo pasamos increíble. Grabamos hasta el vídeo allí. Esas colaboraciones siempre las llevo muy cerca de mi corazón. Cuando puedes compartirlo con otro artista que está andando para llegar a ese próximo nivel es muy bonito".

Si quieres ver la entrevista completa de Becky G en LOS40 Global Show…¡dale al play!