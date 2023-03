David Bisbal: 20 emotivos recuerdos de 20 años de carrera

Han pasado 20 años desde que muchos conocimos a David Bisbal en la academia de Operación Triunfo. Fue el comienzo de una de las carreras más internacionales de nuestro país. Aquel chico que nos sorprendía con sus rizos, sus vueltas con patada y su deje andaluz tenía mucho que ofrecer.

Porque llegar hasta ahora no ha sido fácil. “Un vigésimo aniversario duro, muy duro. Me tocó arrancar mi carrera musical, si lo piensas bien, en el boom de la piratería física, que eso fue muy fuerte sobrevivir en aquel tiempo”, confesaba el cantante sobre este aniversario.

Pero sobrevivió, se mantuvo y conquistó Latinoamérica y todo fruto de su talento y su trabajo incansable. “El comienzo en Latinoamérica fue diferente al de España, pero por ese motivo, estoy siempre muy agradecido al continente latinoamericano, por haberme dado la oportunidad de trabajar mi música de otra manera completamente distinta a la que surgió aquí en España”, recordaba.

“Siempre busco la manera de mejorar y cómo seguir trabajando en equipo que es el secreto de todo lo que he vivido. Pero sí tengo la sensación de que es un trabajo muy difícil, muy duro, la gente no se lo imagina del todo porque ve solo lo bonito o positivo. Pero si es difícil que te den la oportunidad, más difícil es tratar de mantenerse. Si, además, lo alargas en el tiempo durante tanto tiempo, es difícil. No hay nada automático. Tú no puedes poner el piloto automático y tu carrera va sola, eso no existe”, aseguraba sobre lo que supone ser un artista de su nivel.

Ahora, está recorriendo esos 20 años sobre el escenario del Teatro Albéniz con 20 conciertos sold out. Y luego llegará disco y gira. Porque sigue siendo un imprescindible.

Hemos querido recordar con él 20 momentos de estos 20 años.

1. Aquel día que conociste a la persona que marcaría un punto y aparte en tu carrera.

Fue bonito. Considero que en Miami seguramente. Me estoy acordando de Jesús López y también Narcís Rebollo que lo conocí en España. Son dos personas muy importantes para mí.

2. Aquella vez que te atreviste con un género que suponía salir de tu zona de confort.

En el 2007. La canción se llama Torre de Babel, con Wisin y Yandel y con Vicente Amigo, fusionando el flamenco, la música urbana y el pop.

3. Aquella vez que sentiste una alegría inmensa cuando te ofrecieron una colaboración.

Todas las colaboraciones he sentido una alegría inmensa, desde Carrie Underwood, Miley Cyrus, Alejandro Sanz, Raphael, Arturo Sandoval, La banda del recodo, Alejandro Fernández, Juan Gabriel… son muchísimos compañeros y he tenido la suerte de compartir música con ellos.

4. Aquella vez que conociste al artista que admirabas.

Muy corto, fue un abrazo, un saludo y muchas veces es preferible como tener esa distancia para que tu mente no vaya más allá, que se quede todo de una manera cercana y con la música que es la mejor relación que uno puede tener con los artistas que te gustan realmente.

5. Aquella vez que lloraste sobre el escenario.

He llorado muchas veces sobre el escenario. En Almería me emocioné muchísimo y probablemente fue al recordar a mi amigo Edu, que en paz descanse.

6. Aquella vez que escuchaste una canción tuya y te emocionaste especialmente.

Me emocioné con muchas canciones, pero normalmente suelen ser las baladas. Recuerdo haber escuchado Mi princesa que me emocionaba mucho o alguna de las baladas actuales que también han sido muy importantes en mi carrera y que tienen que ver con mi vida, el cariño de mi familia. Pero normalmente las baladas son las que más te emocionan, no sé por qué. No sé si una canción rápida te puede emocionar… te puede emocionar de otra manera. Pero a nivel sentimental, más las baladas.

7. Aquella vez que supiste lo que era vivir Eurovisión.

Fue espectacular para mí. Haber vivido Eurovisión y acompañar a Rosa en ese momento fue espectacular. Fue la única vez que me he subido al escenario sin presión porque fui haciendo coros, me sabía muy bien cuál era mi lección y fui a apoyar a Rosa con la mejor energía del mundo y, por lo tanto, probablemente haya sido el día más especial y que más he disfrutado encima de un escenario.

8. Aquella vez que te viste desbordado por la situación.

Me he visto desbordado por muchas situaciones en mi vida. A lo largo de mi carrera, en las promociones, en las giras de conciertos, en las grabaciones de los discos, de las canciones, de los videoclips, de sesiones de fotos, de búsqueda de vestuario… un montón de veces me he visto desbordado con el trabajo. Y en la vida también hay un montón de situaciones que te pueden desbordar, pero nada que no se pueda solucionar.

9. Aquella vez que recibiste un premio que te hizo especial ilusión.

Me hizo especial ilusión el nombramiento como Hijo Predilecto de Almería y el nombramiento como Hijo Predilecto de Andalucía porque es cierto que los premios de la música te emocionan mucho porque sientes que es un premio a tu trabajo, pero cuando suceden este tipo de premios que sientes que es el pueblo el que te da un abrazo, es diferente y te emociona mucho.

10. Aquella vez que fuiste consciente de que eras un artista internacional.

Muchas veces cuando vas a otros países a trabajar no significa que seas un artista internacional, tiene que pasar un tiempecito para sentirte que efectivamente en todos los planes de promoción ya están todos los países. Mi disco Premonición fue la unión de todos los países de Latinoamérica y también de Europa porque me dieron la oportunidad de viajar y estar dentro de los planes de marketing de mis compañeros de Inglaterra que ahí está un poco la sede del resto de países de Europa. Probablemente con mi tercer disco, sí.

11. Aquella vez que disfrutaste viendo a alguno de tus hijos disfrutando alguna de tus canciones.

En mi concierto de Almería vi disfrutar a los tres. A los pequeños, con sus cascos puestos, me acuerdo perfectamente. Los puse cerca para verlos y fue muy emocionante, me gustó mucho.

12. Aquella vez que cantante una canción pensando en tu mujer.

Siempre pienso en mi mujer en algún momento de mis conciertos porque hay canciones que están dedicadas y que son nuestras. En toda la gira y en cada concierto.

13. Aquella vez que disfrutaste especialmente en el estudio de grabación.

He disfrutado un montón en el proceso creativo de este disco. Tengo un método de trabajo que me encanta, me gusta mucho trabajar con diferentes productores. Me gusta componer con un montón de autores, pero siempre grabo mi voz en el estudio de Pablo Cebrián, sea él o no sea el productor, me da igual. Voy a su estudio y grabo mi voz porque siento que tengo mi setting vocal perfectamente seteado y voy directo. Y no tengo que hacer absolutamente nada más que esforzarme con la canción.

14. Aquella vez que pensaste que no podías seguir adelante.

A veces creo que es importante que la gente entienda que, en el mundo de la música, a veces te sientes solo, no coincido con según qué pensamientos, no estoy coincidiendo con algunos compañeros, siento que no hay feeling. Y hay que dejar un tiempo para respirar y buscar soluciones y esto está presente en todos los trabajos. Me he sentido, no una vez sino varias veces así, pero siempre se busca una solución. Trabajar en un multinacional tiene esos puntos, que a veces todo muy bien, muy bien, y otras veces no coincides tanto y lo bueno es que siempre se puede reconducir todo.

15. Aquella vez que te gustó verte en televisión.

Me gustó mucho una sesión que hizo con mi amigo Antonio Banderas, sesión en blanco y negro que fue en su teatro maravilloso del Soho TV, que fue espectacular. Hicimos un concierto acústico y me lo pasé muy bien. Era un concierto en su teatro, pero apenas había como 12 butacas, una cosa muy íntima. Se grabó en blanco y negro, pero de repente había pequeños matices, una rosa se convertía en color, solamente la rosa, pero tú cantabas en blanco y negro, era una maravilla.

David Bisbal y Antonio Banderas, viejos amigos. / Europa Press/Europa Press via Getty Images

16. Aquella vez que sentiste el peso de las críticas.

Normalmente siempre recibo las críticas de una manera constructiva y positiva. Sé diferenciar aquellas que no son para nada constructivas que simplemente las recibes porque la gente quiere hacerse el gracioso o la graciosa, pero sabes diferenciarlas. Seguramente, al principio de tu carrera eres menos propenso a recibirlas positivamente, pero hoy en día sé diferenciarlas y las recibo bien.

17. Aquella vez que conociste a alguien que se parecía mucho a ti.

Hay varias personas que se parecen mucho a mí, pero si tuviera que elegir a dos personas, o a dos artistas que me gustaría ser y por qué coincido con ellos, serían Luis Fonsi y Antonio Banderas. Me encantaría ser Antonio.

18. Aquella vez que te diste cuenta de la influencia que podías tener.

Ha habido muchos momentos solidarios que he vivido y que, de repente, me he dado cuenta de que, quizás no gracia a mí, pero a la música, que es un conductor muy potente, hemos podido aportar nuestro granito de arena y los clubes de fans han respondido muy bien a esa ayuda para hacer que este mundo sea un poquito mejor, y eso me ha gustado. Pero nunca he sentido que ha sido por mí, sino que ha sido por la música.

19. Aquella vez que disfrutaste mucho la grabación de un videoclip.

Disfruté mucho con mi colega Fonsi, Dos veces, fue reírse. Yo creo que ese día hicimos abdominales de todo lo que nos reímos porque fue muy gracioso. Hicimos de pasados de moda. Prácticamente se nos había caducado el carnet de socio del gimnasio y él y yo nos vestimos muy ridículos y ese momento fue muy divertido.

20. Aquella vez que sentiste la sensación de haber cumplido un sueño.

Continuamente estoy cumpliendo sueños, sinceramente. Cada día que me despierto y estoy feliz junto a mi familia, para mí es un sueño. Hay sueños que se cumplen y sueños que se mantienen y ese sueño me gustaría mantenerlo toda la vida.