El momento “tierra, trágame” de Ashley Graham en los Oscar al entrevistar a Hugh Jackman

Han pasado dos días desde que la 95ª Edición de los Premios Oscar se celebrarse en Los Ángeles. Una ceremonia muy especial donde Todo a la vez en todas partes se ha convertido en la máxima ganadora de la noche —y su actriz protagonista, Michelle Yeoh, ha hecho historia convirtiéndose en la primera mujer asiática en conseguir el premio a Mejor actriz principal—, ¡una locura!

Pero esa noche pasó de todo, tanto en la gala como en la alfombra roja: desde los increíbles looks que llevaron las estrellas hasta el acento de Ana de Armas que tanto ha dado que hablar. Pero si hubo un momento que ha unido a la comunidad de Twitter ha sido, sin duda, el que le pasó a la presentadora y modelo, Ashley Graham, con Hugh Grant. Y es que es la pesadilla de cualquier periodista.

La modelo se encontraba cubriendo la alfombra roja, entrevistando a algunos de los invitados e invitadas de la noche, cuando le tocó charlar con Hugh Grant, uno de los actores más conocidos del mundo. Y es que lleva más de cuarenta años protagonizando películas. Lo que no esperaba la presentadora —ni nadie— era la poca gracia que ha tenido el actor. Y es que no había forma de sacarle más de dos palabras. Vamos, que Hugh no ha remado a favor de la entrevista, haciendo que la pobre Ashley viviese un momento "tierra, trágame". Eso sí, ella lo hizo como una auténtica profesional y salió del paso perfectamente.

Los momentos más incómodos

Cuando la presentadora le ha preguntado cuál es su película favorita de la noche. El actor ha sido escueto: "No...ninguna en particular". Ante las pocas palabras, la modelo ha querido preguntarle por su traje. "Solo mi traje", ha dicho el británico. Ashley, que no sabía dónde meterse, ha querido sacarle más de dos palabras —seguramente porque estaba recibiendo indicaciones de que tenía que hacer tiempo— y le ha preguntado si conoce el nombre del diseñador. "No lo recuerdo", ha respondido.

Para terminar y ya sin saber cómo salir del paso —pero sin perder la sonrisa— Ashley ha tirado de pregunta recurrente: algo sobre su trabajo en una de sus últimas películas. "¿Cómo fue actuar en Glass Onion?". pregunta la modelo. "Bueno, apenas salgo. Aparezco tres segundos", responde el actor.

Por suerte, el minuto y 20 segundos más largo de la carrera de Ashley acabaron, y la entrevista terminó. Eso sí, las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales y muchos usuarios han halagado la paciencia de la presentadora.

"Mis aplausos a Ashley Graham", "Qué paciencia" o "Este señor de qué va", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer. Sea como sea, Ashley ha quedado como una auténtica reina.