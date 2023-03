Entrevista a Albany: “Las mujeres lo tenemos el doble de difícil”

Nació en Girona pero se crió en Granada. Desde pequeña tuvo claro que quería ser actriz, pero la música se cruzó en su camino y la atrapó inmediatamente. Así, desde 2015, Albany lleva presentando su talento al mundo dentro de la escena del (sad) trap.

Su voz y su música le han llevado a los escenarios de festivales como los de Primavera Sound, Riverland, Holika y Cala Mijas, entre otros. También a la gran pantalla, formando parte de la banda sonora de La hija de un ladrón (que se llevó un Goya) y A través de mi ventana.

Ha colaborado con grandes artistas de la escena, como son C. Tangana, Yung Beef y La Zowi, entre otros. Ahora ha presentado su nuevo mixtape Lágrimas De Un G, que nos trae a una Albany más vacilona y dispuesta a llenar de ritmo las pistas de baile. En LOS40 Urban hemos charlado con nuestra protagonista, que se subió el 26 de febrero al escenario de la Sala Cool en Madrid para deleitarnos con un show único de la mano de Amazon Music y Antídoto.

Pregunta (P): Albany, llevas desde el 2015 en la industria. ¿Cómo dirías que ha sido tu evolución?

Respuesta (R): Yo creo que ha sido bastante guay. Sí que es verdad que noto muchísimo que he crecido bastante desde que empecé. Han pasado ya muchos años también. A nivel sonido, a nivel de ya tener tu público, tu propia gente que te escucha y que le gusta lo que haces también, tu imagen, las cosas que quieres transmitir con tu música, el sonido por donde quieres tirar... eso ya lo tengo bastante sólido.

P: Formas parte de una industria que no quizás no te lo ha puesto muy fácil, sobre todo teniendo en cuenta que eres una mujeres. ¿Cómo lo has vivido?

R: Yo creo que en general las mujeres lo hemos tenido difícil, pero no solo en la industria de la música, sino en general el mundo no está muy hecho para nosotras. Pero realmente en la música siento como que quizás a lo mejor lo tienes más difícil en el sentido de lo que te exigen cuando vas a dar un bolo o cuando haces un videoclip. Hay muchos más hombres que hacen música y no se les exige tanto. Simplemente son ellos cantando y ya está y si molas pues a la gente le encanta y si no, no. Pero una mujer tiene que tener su coreografía, el pelo siempre bien hecho, una imagen súper cuidada porque sino... entonces en ese sentido lo tenemos el doble de difícil pero realmente en cuanto a hacerme un hueco en la industria no he notado la diferencia, pero porque yo no soy de géneros y, como siempre me ha dado igual, lo he hecho pasando de todo y centrada en el trabajo.

P: ¿Crees que hay cosas que han cambiado o aún queda mucho por hacer?

R: Yo creo que está cambiando pero lógicamente todavía queda mucho por hacer. Pero sí que es verdad que en las campañas incluso a veces buscan solo a chicas y el movimiento está creciendo más. Hay un montón de chicas que hacen música, que tienen oportunidades súper bonitas.

Albany: "Hay bastante rivalidad, sobre todo en España" / felipelongoni

P: ¿Qué opinas de las tiraeras?

R: Yo creo que esto depende del ego de cada uno independientemente de tu género. Sí que es verdad que hay bastante rivalidad, sobre todo en España. Somos el país con quizás más rivalidad y más individualista a la hora de trabajar. Pero por ejemplo, ha salido el álbum de Karol G hace nada, que lo he estado escuchando y me gusta un montón, e incluye a un montón de mujeres y ella todo el rato está reforzando ese mensaje. Y referentes más grandes que hagan eso y pongan su granito de arena creo que nos viene muy bien porque ayuda bastante. Yo creo que sí, que hay mucho más apoyo ahora y siempre que nos apoyemos entre nosotras eso va a hacer un cambio de cara al mundo y de cara a los hombres. Creo que han cambiado muchas cosas, todavía queda bastante pero al menos en mi círculo y lo que es yo misma sí que hay un cambio.

Hay muchos más hombres que hacen música y no se les exige tanto.

P: ¿En quién se ha inspirado Albany?

R: Realmente en nadie. Yo creo que por eso siento que mi música es bastante única y no está influenciada por nadie. Yo creo que lo que hago es muy mío.

P: ¿Qué hace auténtica a Albany?

R: La sinceridad. Mis canciones y todo lo que yo intento mostrar al público es naturalidad, sencillez y eso. Simplemente yo. Entonces creo que eso la gente lo nota porque en la industria de la música siempre hay gente que... la mitad es mentira, son exageraciones de todo. El típico postureo en mis canciones no lo hay, o no lo suele haber. Eso marca la diferencia un poco.

P: Vas a estar en varios festivales este verano. ¿Te gustan más este tipo de formatos o los conciertos más de tú a tú con tus fans?

R: Las dos igualmente. Yo el de tú a tú lo disfruto muchísimo y me encanta pero ahora mismo hacer festivales me hace muchísima ilusión. Los escenarios son muy grandes y tienes más libertad, más movimiento y te sientes como muy satisfecha. Entonces, ambas, la verdad. Todos los festivales que tengo este año les tengo mucha ilusión.

P: Hace poco hablamos con Ptazeta sobre la industria. En general, y ya no solo enfocándonos en el papel de la mujer, ¿cómo ves la industria? ¿Te gusta o no?

R: Yo creo que no me gusta. Como aquí la escena en España es tan individualista y tan así, pues sí que es verdad que te hace a ti pensar igual y ser egoísta en ese sentido. Y no fijarte en lo que hacen los demás y crear tu camino, porque realmente el objetivo de la gente española y de todo el mundo es salir de tu país y darte a conocer a nivel internacional. Y quizás si quieres conseguir esto tienes que trabajar solo y trabajando muy duro y a lo mejor lo consigues y si lo haces de otra manera quizás no. Creo que es un error pensar así.

P: Has colaborado con artistas de la talla de C. Tangana, Yung Beef, La Zowi... ¿cuál de todas estas colaboraciones te ha marcado más?

R: A día de hoy yo creo que todavía no. Yo creo que no. Porque sí, esta gente son grandísimos y muy buenos músicos pero sí que es verdad que lo hemos hecho todo como muy íntimo, muy de amigos, y ha sido una experiencia bastante llevadera y muy normal. Y tampoco ha sido como que yo haya aprendido algo que haya dicho “wow”. Yo creo que eso todavía no me ha pasado. Obviamente estoy súper orgullosa porque es gente que... bueno, C. Tangana lo escuchaba de niña y haber hecho un tema con él y conocerlo y demás para mí es muy gratificante. Pero todavía me queda mucho recorrido y ese momento todavía no me ha llegado.

P: ¿Tienes en la lista de deseos algún/a artista con el/la que te gustaría colaborar?

R: Me encantaría trabajar con Rosalía, con Paloma Mami, con Ne-Yo...

P: A Albany también la hemos escuchado en Netflix con tu participación en A Través de tu ventana y en la película La hija de un ladrón. ¿Alguna vez creíste que ibas a dar el salto al cine?

R: La verdad es que no me lo hubiera imaginado nunca pero sí que es verdad que es algo que, como las películas son tan sentimentales, sí que me viene como anillo al dedo y eso me gusta incluso más que dar un concierto a lo mejor. Participar en el cine y todas esas cosas me hace mucha ilusión.

P: ¿Te gustaría actuar en alguna película?

R: Me encantaría porque es un sueño que tengo, que no me puse a ello porque acabé siendo cantante (que tampoco lo buscaba). Pero actriz sí que de pequeña me gustaba muchísimo.

P: Después de Lágrimas De Un G, ¿qué tienes preparado?

R: Voy a sacar un álbum que son los borradores de este álbum original, de Lágrimas De Un G. Las que no salieron, las ideas, y, de hecho, se va a llamar asi: Borradores. Saldrá en estos meses y todavía estoy trabajando en ello y haciendo los últimos detallitos.

P: ¿Cómo quieres acabar el 2023?

R: Uf, pues dando conciertos ultra mega guapos y teniendo un equipo detrás que me aportara cosas para poder conseguirlo también porque, a día de hoy, sigo siendo artista independiente y quieras o no es bastante difícil.