Agoney siembra la duda con su último tuit: “De la que me he librado”

"De la que me libré...", ha escrito Agoney ante la sorpresa de todos sus seguidores y seguidoras en Twitter. Este martes, 14 de marzo, el canario ha acudido a la red social del pajarito para escribir estas cinco palabras. Lo que no se esperaba era el revuelo que iba a generar.

Agoney, que se presentó el pasado mes de febrero al Benidorm Fest con su tema Quiero arder —quedándose segundo del concurso— ha revolucionado a sus fans con estas palabras. Y es que muchos han creído que el comentario hacía referencia al festival que se encarga de escoger la canción española para Eurovisión. De este modo, los comentarios que ha recibido han sido dando por hecho que el canario se alegraba de que Blanca Paloma hubiese sido la ganadora del certamen y no él.

Lejos de la realidad, Agoney ha acudido corriendo a Twitter para aclarar que el comentario no iba por el Benidorm Fest ni por Eurovisión. "Chicos estoy en el estudio, no sufran tanto, no tiene nada que ver con eurovisión ni con Bendorm Fest". ha escrito el ex concursante de Operación Triunfo.

Chicos estoy en el estudio, no sufran tanto, no tiene nada que ver con eurovisión ni con BF 🤣🤣 — Agoney (@Agoney) March 14, 2023

Agoney aclara el comentario

Agoney, que tiene muy buena relación con sus fans, ha continuado explicando que está muy feliz con su paso por el Benidorm Fest: "Fue hace más de un mes, estoy feliz de mi paso por allí y muy orgulloso del curro que hicimos, pero la vida continúa y las cosas que escriba, diga o publique no tienen por que estar relacionadas a un festival que hice hace más de un mes".

Además, Agoney ha explicado que se encuentra totalmente inmerso en su nuevo proyecto musical: su próximo álbum. "Y aprovecho para agradecer una vez más al equipazo que me acompañó, que si todo va bien me acompañarán en un camino muy interesante que estamos creando", ha terminado diciendo.

Y aprovecho para agradecer una vez más al equipazo que me acompañó, que si todo va bien me acompañarán en un camino muy interesante que estamos creando ❤️‍🔥 — Agoney (@Agoney) March 14, 2023

Agoney lleva meses trabajando en esta nueva era musical. De hecho, tal y como nos contó a LOS40, su tema Quiero Arder nació de una sesión en el estudio con Blackpanda que no tenía nada que ver con el Benidorm Fest. Vamos, que ya llevaba tiempo trabajando en nueva música. Tendremos que esperar un poco todavía para escuchar lo nuevo de Agoney.