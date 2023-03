Quevedo zanja la polémica sobre su futuro musical: ¿Se retirará en 2024?

"2021 sembrar, 2022 recoger, 2023 coronar, 2024 desaparecer". Cuando Quevedo publicó Donde Quiero Estar, su primer disco, este verso incluido en Ahora Qué causó toda una revolución entre los fans del artista. Y es que, con esa frase, todo apuntaba a que lo que quería decir el canario es que en 2024 se retiraría.

Quevedo lanzó Donde Quiero Estar hace casi dos meses, el 20 de enero de 2023. Ahora, en una entrevista para el Periódico de España, el cantante se ha pronunciado sobre el significado de esa parte de la canción que tanto ha preocupado a sus fans y ha aclarado su futuro en la música.

"Esa palabra ha sido tantas cosas... En su momento, dije que desaparecía de la música, pero no la dejo ni de coña. Tan sólo quiero estar a mi bola", ha confesado Quevedo. Tras unos meses tan intensos, el cantante ha explicado que lo único que quiere es tomárselo con más calma. "Y hacer canciones cuando de verdad tenga el cuerpo para trotes. No voy a desaparecer del mapa, sino buscar más mi tranquilidad. No quiero que me lleve la corriente de aquí para allá como me ha ocurrido otras veces", ha concluido el artista.

Arranca la primera gira de Quevedo

El pasado fin de semana, concretamente el sábado 11 de marzo, Quevedo dio el pistoletazo de salida a la gira de presentación de Donde Quiero Estar con su concierto en Las Palmas de Gran Canaria. El show fue todo un éxito, con más de 11 mil personas llenando el Gran Canaria Arena.

En este primer concierto, Quevedo jugaba en casa, pero la gira DQE Tour seguirá en los próximos meses. El próximo 5 de mayo, el canario actuará en el Wizink Center de Madrid con todas las entradas vendidas apenas unas horas después de salir a la venta. Sus fans de Barcelona también podrán disfrutar del show en dos días consecutivos, el 12 y 13 de mayo, en el St. Jordi Club. La última fecha confirmada fue el 2 de septiembre en Mairena del Aljarafe, en Sevilla.

Además de estos conciertos, Quevedo ha sido confirmado ya para varios festivales durante el verano que le harán recorrer gran parte de la geografía española. Mallorca, Torrelavega, Girona, Jaén o Pamplona son algunas de las ciudades a las que el canario llevará sus nuevos temas.

En poco más de un año, Quevedo se ha convertido en uno de los artistas españoles más importantes del momento. Tanto que se encuentra cerca de los 35 millones de oyentes mensuales en Spotify y está entre los 100 artistas más escuchados de todo el mundo. Con un éxito tan grande y en constante crecimiento, nos tranquiliza saber que el canario no tiene pensado desaparecer en 2024 como dice en la canción. ¡Menos mal que tendremos Quevedo para rato!