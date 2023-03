Jennifer Lopez, contundente ante las críticas por cambiarse el apellido

La vida da muchas vueltas y más para Jennifer Lopez y Ben Affleck que, 18 años después de romper su relación y tomar caminos por separado, hace apenas un año decidieron retomar su historia de amor y comprometerse. Un reencuentro del que la diva del pop aseguraba sentir que siempre había habido un "verdadero amor allí".

"La gente en mi vida sabe que él fue una persona muy, muy especial en mi vida. Cuando nos volvimos a conectar, esos sentimientos por mí todavía eran muy reales", aseguraba en una entrevista a Vogue.

Pese a los que pensabas que ya habían pasado por el altar, realmente no fue hasta el mes de junio de 2022 cuando se dieron el 'sí, quiero' en una boda repleta de glamour en Las Vegas. El regreso de Bennifer era una realidad y, aunque a muchos a día de hoy les siga pareciendo todo un error volver con un ex, parece que todavía quedan personas que nos hacen creer en la magia del amor.

Tras esa ceremonia, Jlo se convirtió en el tema del momento y no precisamente por una nueva canción o por la participación en alguna película. La artista estadounidense se volvió trending topic por hablar abiertamente sobre su cambio de apellido después de casarse con Ben Affleck.

La intérprete de éxitos como On the Floor aseguraba que la gente va a seguir llamándola Jennifer Lopez, pero su "nombre legal será Sra. Affleck porque estamos unidos". Tras pasar por el altar se sinceraba en la edición de diciembre de Vogue: "Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de ello. No creo que eso sea un problema", manifestaba.

"Me siento empoderada"

Junto al periodista, Jlo habló sobre la decisión de pasar por el altar después de sus idas y venidas, algo que, a pesar de vivir con mucha ilusión para la Sra. Affleck fue un poco frusante debido a "la vergonzosa historia detrás de la práctica".

No obstante, la cantante aseguraba ser ella quien lleva el control de su propia vida: "Me siento empoderada como mujer y como persona. Puedo entender que la gente tenga sus sentimientos al respecto, y eso está bien. Pero si quieres saber cómo me siento al respecto, siento que es romántico. Todavía me transmite tradición y romance, y tal vez soy ese tipo de chica", afirmaba.