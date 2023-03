La razón por la que no deberías usar ni “Bad Bunny“ ni “Taylor Swift” como contraseña

Taylor Swift y Bad Bunny son dos de los artistas más queridos y solicitados del momento. La estadounidense y el puertorriqueño no han dejado de revolucionar la industria musical, convirtiéndose en dos de las estrellas más escuchadas del mundo. ¡Y no nos extraña! Disco que sacan, disco que se convierte en éxito. ¿Lo mejor de todo? ¡Los vimos posando juntos en los Premios Grammy!

Teniendo en cuenta que suman millones de fans alrededor del mundo, sus nombres, las letras de sus canciones y las expresiones que utilizan a la hora de hablar son conocidas por todo el mundo —a no ser que vivas en una cueva o que vieses la televisión cuando se usaban los dos rombos—.

Por eso no nos extraña que Taylor y Benito —nombre real de Bad Bunny— estén tan metidos en la rutina diaria de miles de personas hasta el punto de colarse en sus contraseñas. Vamos, que sus nombres son usados por miles de usuarios para acceder a sus cuentas. Y no, no es una buena idea.

Bad Bunny y Taylor Swift: palabras fáciles para los hacker

Tal y como ha desbelado el medio SpyCloud, más de 327.000 cuentas que fueron hackeadas en 2022 tenían como contraseña términos relacionados con los dos artistas. Además de sus nombres completos, también usaban frases relacionadas con las estrellas. "Taylor", "Swiftie", "Benito", "Me porto bonito" o "Midnights" se encontraban entre ellas.

Así que ya sabes, si tienes una contraseña relacionada con algún artista popular deberías pensar en cambiarla. ¡Todo sea por tu seguridad!

De hecho, nuestro consejo del día es que no pongas ninguna contraseña evidente. De este modo, no uses el nombre de tu artista favorito para proteger tus datos. Así tendrás menos posibilidad de que te roben la cuenta.