Las fotos de Bad Bunny y Taylor Swift en los Grammy causan revuelo en las redes: “Me da algo”

Las mejores voces del panorama de la música se han unido un año más en la gala de los Premios Grammy. Durante la madrugada de este 6 de febrero, la nueva edición de los galardones de la Academia de Grabación, miles y miles de personas han estado pendientes para conocer si el nombre de su artista favorito se ha colado en la lista de los ganadores.

Uno de los nombres que ha destacado es el de Bad Bunny, ya que se ha llevado el premio a Mejor Álbum de Música Urbana con Un Verano Sin Ti. Pero eso no es todo. También nos deleitó con una actuación que hizo que el Staples Center estallase de la emoción al ritmo de El Apagón y Después De La Playa.

Una de las que no pudo evitar darlo todo al ritmo de la música del conejo malo es Taylor Swift. De hecho, los vídeos en los que aparece dejándose llevar con Después De La Playa de fondo no han tardado en recorrer las redes sociales y en contagiar a sus seguidores con su buena vibra.

Taylor swift bailando merengue de bad bunny me dió mil años de vida, la amo que bella#Grammys #Grammys2023 pic.twitter.com/MSbNYHxEbW — Juan David Rojas (@juandavidrrz) February 6, 2023

Pero aún hay más. Las peticiones de colaboración entre Swift y Bunny cesaron aún menos cuando sus fans se encontraron con las fotos de su esperado encuentro entre las mesas del recinto. Abrazados, con una sonrisa de oreja a oreja y con una complicidad evidente posan frente al objetivo para demostrar que la música no entiende de fronteras ni de estilos musicales.

Bad Bunny y Taylor Swift en los Premios Grammy 2023 / Kevin Mazur (Getty Images)

Bad Bunny y Taylor Swift charlando en los Premios Grammy 2023 / Kevin Mazur (Getty Images)

"Es la mejor foto. Los reyes actuales de la música", dice una de sus seguidoras. "Esta foto de Taylor Swift y Bad Bunny tiene más relevancia cultural que el Renacimiento. No estoy soportando", añade otra. Y a ti, ¿te gustaría escuchar una colaboración entre estos dos artistas?

Taylor Swift concluyó la noche también con las manos ocupadas. Se llevó el premio a Mejor Vídeo del Año con All Too Well (The Short Film) en una categoría que competía con Adele, BTS, doja Cat, Kendrick Lamar y Harry Styles. Por su parte, el puertorriqueño quiso aprovechar la ocasión del discurso de recogida de su galardón para dar crédito a todos los artistas de la nueva generación, que hacen posible que la escena de la música urbana se expanda cada vez más.

¡Enhorabuena a todos los premiados de la noche!