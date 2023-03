Sebastián Yatra y las tiernas palabras hacia la artista que le "fascinó": "Es una chica con mucha luz"

Pablo Motos ha arrancado una semana más con El Hormiguero. Después de tener en su plató de Antena 3 al actor Antonio Pagudo, el formato recibió la visita del cantante colombiano Sebastián Yatra, que acudió para presentar su nuevo sencillo Una Noche Sin Pensar.

Un tema que no es como otro cualquiera, ya que tal y como él mismo explicó con orgullo en el programa, supone el inicio de su "nueva etapa como compositor" en su carrera.

Y aunque el artista ha reconocido que la composición de las canciones y las letras es un proceso arduo y a veces hasta se hace bola, también puntualizó que es en los momentos más intimistas en los que le surge la inspiración: "En la ducha, en el camerino... es donde se me ocurren las ideas".

Pero Sebastián Yatra es un joven con miles de seguidores, oyentes y fans que le han oído cientos de veces cantar y demostrar su talento vocal. Por eso, Pablo Motos quiso proponerle un reto especial en El Hormiguero.

Para ello, el presentador se acercó al público y pidió a una de las asistentes que le propusiera un tema sobre el que Yatra tenía que improvisar unas estrofas. Todos se quedaron sorprendidos cuando el tema seleccionado fue "de miedo".

Además, también tenía que introducir una palabra aleatoria que eligió otro hombre de entre el público: "tortilla de patatas". Pero eso no fue todo, el programa quiso complicárselo un poco más y añadieron otra; "suegra".

A pesar de la complejidad del reto, Sebastián Yatra supo adaptarse a las exigencias del público y se marcó un tema improvisado que contenía todo lo que le habían propuesto.

Sebastián Yatra y la "chica con mucha luz"

Además de divertidos juegos y de responder a las incisivas e hilarantes preguntas de las hormigas Trancas y Barrancas, Sebastián Yatra también tuvo que responder al interrogatorio tradicional de Motos.

Una de estas preguntas fue su experiencia como coach en el formato de La Voz, el talent show en el que participa junto a Aitana, gran amiga desde hace años y con quien mantiene una relación que aún no ha sido confirmada por ninguno de los artistas.

El presentador quiso saber su nivel de competitividad en este programa: "Me gusta competir, pero si pierdo no me quedo de mal humor".

Pero, además, el joven cantante hizo una inesperada (y enternecedora) confesión sobre su compañera en el rodaje del videoclip de Una Noche Sin Pensar, la actriz Milena Smit.

"Es increíble, no saben lo bonito que fue trabajar con ella, me fascinó desde que vi Madres paralelas, le escribí y me contestó", relató emocionado el artista antes de añadir un último cumplido: "Ha sido una de las experiencias más bonitas porque es una chica con mucha luz".