Aitana tiene conexión con la portada de Sebastián Yatra y Milena Smit desnudos para ‘Una noche sin pensar’

Estábamos acostumbrados a tener casi un tema por semana de Sebastián Yatra, bien suyo o en colaboración con algún otro artista. Pero desde que hemos comenzado 2023, nada de nada. De hecho, llevaba seis meses sin lanzar música nueva hasta esta semana que comparte Una noche sin pensar.

Primer single del año que ha dado que hablar desde que publicó la primera imagen de él en el mar con una chica que muchos pensaron, en un principio, que era Aitana. Y ya se sabe el morbo que despierta eso cuando muchos dan por sentado que son pareja, aunque ellos no lo han confirmado. Pero no, la chica era Milena Smit, la protagonista de su nuevo vídeo que viene calentito.

Igual que la portada del single, una ilustración de Marta de la Fuente sacada de un frame del videoclip en el que podemos ver a Sebastián y Milena desnudos.

“Mi portada favorita 🎨🌊 Gracias @martadelafr por darle vida con tu arte a Una Noche Sin Pensar…”, escribía junto a la imagen de esa portada.

“Miles o millones de gracias @sebastianyatra por contar conmigo y apostar por mi trabajo. Me ilusiona muchísimo que alguien con tanto talento y alcance confíe en una artista pequeñita como yo. Le he puesto mucho amor y ha sido un placer pintaros a ti y a @milenasmitm. Mi eterna admiración para ambos❤️”, respondía la artista.

Conexión Aitana

Y aquí es donde encontramos la conexión de Aitana en este trabajo. No es la chica, pero sí la amiga de la pintora. Si retrocedemos al 27 de junio de 2021 en la cuenta de Instagram de Marta vemos un carrete de fotos juntas que demuestran lo buenas amigas que son. “Esta personita tan increíble cumple años y la quiero mucho, MUCHO ❤️‍🔥”, escribía en aquel momento.

Y en ese carrete las vemos pintar juntas y descubrimos que antes de pintar a Sebastián Yatra, ya la había pintado a ella. Así que no es difícil adivinar cómo ha llegado el colombiano hasta esta joven artista.

Una pintora en búsqueda

Marta de la fuente es una joven artista que ya ha protagonizado sus propias exposiciones. Como ella misma contaba en Hablan ellas, “para mí pintar es una forma de desconectar con todo. Cuando pinto, me abstraigo totalmente de la realidad, me meto en mi mundo, me pongo la música que me gusta y es el único momento en el que realmente consigo evadirme”.

“En mi primera exposición recibí un feedback muy positivo. No tenía muchas expectativas y resultó ser un chute de energía y de confianza muy grande. A partir de ahí empecé a tomarme la pintura un poco más en serio y a dedicarle más compromiso. El mayor miedo que tengo es que esta vía de escapa se convierta en una obligación o una presión y deje de disfrutarlo tanto”, reflexiona sobre su pasión.

“No tengo muy claro quién quiero ser como artista, pero tengo claro que quiero hacerlo para mí. Ir desarrollando mi estilo y lo que quiero contar pintando lo que más me inspire. Seguir explorando, conociendo y dibujando ese camino de la forma más natural y auténtica”, asegura sobre su identidad como artista.

Una vocación que le viene de familia. “El arte viene de mis padres. Mi padre dibujaba y mi madre pintó toda la vida. Crecí rodeada de obras impresionistas y ella me enseñó a pintar desde muy pequeña. Creo que el estilo que aplico a mis obras viene de mi infancia. Esos momentos familiares o íntimos y los personajes estrafalarios que he estado acostumbrada a ver por el pueblo es lo que intento reflejar en mis pinturas”, explica.

“Me gusta dibujar gente singular, jugar mucho con los colores, la piel, los desnudos… y cada vez tengo más ganas de experimentar”, confiesa y está claro que esta portada es fruto de ese estilo que está encontrando.