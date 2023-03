Risas con la prueba musical más divertida de ‘Supervivientes’: De las arcadas de Adara al error de Asraf

Todavía recordamos el dúo cómico que montaron Kiko Matamoros y Ana Luque en la prueba musical de Supervivientes cuando él tenía que meter la cabeza en el agua y cantar La Bamba para que ella adivinara la canción. Nos dejó momentos de muchas risas. Pues bien, esta edición ya se ha sometido a la misma prueba y las risas tampoco han faltado en Supervivientes en esta ocasión.

Adara Molinero y Diego Pérez formaban pareja. Ella tenía que cantar Esta cobardía para que él adivinase. Pero la cosa no empezó bien. “Pusilánime”, es la primera pista que le daba Laura Madrueño al ex participante de La isla de las tentaciones y no le ayudaba en nada.

Adara lo volvía a intentar, pero no había manera. “Le cantó hasta la puerta de Toledo”, le dijo como segunda pista. Pero Diego seguía sin tener ni idea. Y Adara se sumergía por tercera vez. “Parece un extraterrestre comunicándose con el planeta tierra”, aseguraba Carlos Sobera.

“Lo contrario a superviviente”, era la última pista que recibía Diego que seguía perdidísimo. Adara lo intentó una última vez, y mira que aguantaba mucho bajo el agua, pero no hubo manera. Y no descubrir la canción les dejó con la posibilidad de comer moco de vaca. “Ay, qué asco”, aseguraba Adara, “voy a vomitar”.

A Adara le provocó arcadas y era Diego el que más comió. “No está tan mal”, aseguraba, “prueba Adara, que le coges el gusto, de verdad”. Acabó con los mocos Diego porque para Adara fue imposible digerir semejante manjar.

Arelys vs Asraf

Otra pareja la formaron Arelys Ramos y Asraf Beno. Era la madre de Yulen Pereira la que tenía que cantar Se me enamora el alma. Después del primer intento, al novio de Isa solo le salió preguntar: “¿El qué?”. Y eso que era una canción de su suegra, Isabel Pantoja.

“El salto más visto”, era la primera pista que le daba Laura. “Cuando sale el sol, aquí en la playa”, es lo que probó a decir Asraf tras el segundo intento de su compañera. Error.

“Ay cómo dobla la esquina”. Esa era la segunda pista. “¿Esto es una sevillana o qué es esto?”, preguntaba Asraf que seguía perdido. Y tras el tercer intento, igual. “Es muy cercano a ti”, le decía Arelys antes de que Laura la reprendiera porque no podía dar pistas.

“Como en el cayo cuando tú haces fuego, la leña arde”, era la tercera pista. Y Arelys, vuelta a meter la cabeza en el agua. “Así fue, de Isabel Pantoja”, dijo Asraf que, sin embargo, era incapaz de cantarla.

Cuando por fin le desvelaban la canción se lamentaba y pedía disculpas a su chica. “Me van a matar”, aseguraba.

Tampoco tuvo desperdicio ver a Manuel Cortés intentar adivinar Dos hombres y un destino que cantaba Gema Aldón o a Ginés Corregüela intentando saber lo que era Sin Pijama que cantaba Katerina Safarova.