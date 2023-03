Así fue la reacción de Sebastián Yatra cuando Pablo Motos le pregunto en 'El Hormiguero' por Aitana

Sebastián Yatra ha sido el último invitado a El Hormiguero de Pablo Motos y aunque el presentador del formato de Antena 3 fue muy poco incisivo en el tema que todo el público esperaba escuchar, el de Requena no falló y, de una forma un tanto disimulada, le habló al colombiano de su supuesta relación con Aitana, un romance que no está confirmado pero que no para de copar titulares en la prensa del corazón.

Y claro, Sebastián Yatra se vio forzado a contestar, pero, tal y como era previsible, lo hizo manteniendo la línea que tanto él como Aitana han mantenido desde que empezaron los rumores sobre su supuesta relación la pasada Navidad y echó balones fuera.

Motos coló la pregunta camuflada entre las cuestiones sobre la vuelta del autor de Tacones Rojos a La Voz Kids. El presentador le explicó al público que Yatra volvía a ser coach de este programa de talentos infantiles y le preguntó sutilmente si conocía a "una tal Aitana", otra de las caras famosas que se suma otra vez al formato, ante lo que Yatra mostró una sonrisa para rápidamente limitarse a decir: "La conozco, la conozco... Y Eva también está por ahí".

Motos captó el mensaje y pareció entender que Yatra no quería hablar sobre este tema, pero, aun así, puntualizó que Eva González es la presentadora del programa, mientras que Aitana es otra coach.

"Se me hacen parecidos los de la foto", sostuvo entonces Yatra para dejar por zanjado el tema sobre el tipo de relación que mantiene con Aitana.

¡Hola! trae hoy más fotos de Aitana y Yatra

Aunque Sebastián Yatra esquivase la pregunta en El Hormiguero en el prime time de anoche en Antena 3, la prensa del corazón ha continuado publicando este miércoles informaciones sobre los dos artistas y el bombazo ha llegado de la mano de la revista ¡Hola!, donde en su edición impresa se pueden encontrar hoy varias fotografías que demuestran que entre los cantantes hay mucha química.

Aunque los paparazis no han captado ningún beso entre ambos, sí se les ha podido ver disfrutar juntos de un día de playa y un paseo en barco en el que la complicidad entre ambos es la absoluta protagonista.

La confesión de Yatra sobre Milena Smith

Yatra no quiso hablar mucho sobre su relación con Aitana pero sí lo hizo sobre la que mantiene con Milena Smith, la actriz dos veces nominada a los Premios Goya y ganadora de la Biznaga de Plata a la 'Mejor Interpretación Femeniana Zonazine de 2022' por su trabajo en Libélulas que protagonizó el videoclip de Una noche sin pensar, su última canción.

"Es increíble, no saben lo bonito que fue trabajar con ella, me fascinó desde que vi Madres paralelas... Le escribí y me contestó", relató emocionado el artista antes de dejar claro que trabajar con una actriz de su talla ha sido increíble. "Ha sido una de las experiencias más bonitas porque es una chica con mucha luz", sostuvo Yatra.