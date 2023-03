Joana Sanz confirma su divorcio con Dani Alves con una desgarradora carta

Lo que parecía un secreto a voces ha acabado convirtiéndose en una realidad: Joana Sanz anuncia su divorcio con el futbolista Dani Alves. Así lo ha anunciado la modelo en sus redes sociales con una desgarradora carta escrita de su puño y letra.

"Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento... me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos", empezaba escribiendo.

Joana ha confesado que le va a costar muchos años sacar de su cabeza la forma que tenía Alves de mirarla: "Esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo. Y joder, sí, soy increíble. Porque sopy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana", detallaba, recalcando que a pesar de todo el daño que le ha hecho, sigue estando "a su lado".

Para concluir esta carta que, a juzgar por sus palabras, le ha costado y mucho escribir, Sanz ha querido recalcar que sigue y seguirá estando a su lado, pero que a partir de ahora estará de otra forma: "Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15"."

Los meses más dolorosos de Joana Sanz

El caso de Dani Alves lleva dando vueltas durante muchos meses. Y es que los medios de comunicación no tardaban en hacerse eco de la agresión sexual a una joven de 23 años en una discoteca el pasado 30 de diciembre.

Sin embargo, este palo tan grande que ha recibido la modelo no ha sido el único que le ha hecho hundirse. Ante estos difíciles momentos, también se le ha sumado el reciente fallecimiento de su madre a la que de hecho también le escribió una carta:

"Hace un mes que tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida; dejarte ir. Sigo con la sensación de que al llegar a casa, me vas a recibir con ilusión. Duele tanto sentir tu olor y no escucharte. Necesito tanto de tu abrazo, de verte reír o bailar… Necesito tu alegría", escribía.