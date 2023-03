Sebastián Yatra sorprende con un llamativo look en ‘El Hormiguero’ y hay mensaje detrás

Sebastián Yatra visitaba este martes noche El Hormiguero para presentar su nueva canción, Una noche sin pensar. Y lo hacía en un ambiente de morbo por saber si comentaría algo de su relación con Aitana. Pero lo cierto es que obvió hablar de ella y lo único que llegó a decir es que la conocía cuando Pablo Motos intentó que hablara de ella cuando salió el tema de La voz kids.

De la que sí habló es de Milena Smit, la protagonista de su videoclip con la que se bañó desnudo en el mar pese a que el vídeo lo rodaron en invierno. Resaltó su profesionalidad y dejo claro que quería trabajar con ella desde que la vio en Vidas paralelas.

También demostró sus habilidades para la improvisación componiendo sobre la marcha una canción con las premisas que marcó el público, tenía que ser de miedo y hablar de tortilla de patatas.

Hubo, incluso, momento para destacar la importancia de la salud mental cuando habló de su retiro de diez días en India.

El outfit

Pero si hay algo que tampoco pasó desapercibido fue su look. Un pantalón negro de pinzas de Diesel y una camisa con corbata a juego muy llamativa de color blanco con un dibujo de un jinete a lomos de un unicornio alado. Una apuesta por la moda sostenible, que la ropa también lleva mensaje.

Se trata de un diseño de Denzil Patrick, una firma que se preocupa por la sostenibilidad en la moda. “Después de haber trabajado para empresas de moda de todas las escalas, el fundador Daniel Gayle se ha vuelto cada vez más consciente del hecho de que, a medida que las empresas crecen, sus relaciones con el abastecimiento y la fabricación pueden desconectarse”, asegura la firma desde su web.

“La idea con Denzil Patrick es moverse un poco más despacio, ser considerado y crear una conexión significativa entre las comunidades que producen la ropa y quienes la usan. Crear una empresa que valore mantenerse a sí misma y crear un entorno de trabajo seguro, justo y emocionante en una expansión sin fin, mientras diseña ropa excelente utilizando materiales de formas innovadoras y de bajo impacto”, subrayan sobre los objetivos de esta firma.

“Se necesitan muchas manos, en muchos lugares diferentes, con muchas historias diferentes para dar vida a estas piezas. pero independientemente del producto, su historia y su procedencia, Denzil Patrick se compromete a fabricar prendas que serán apreciadas, codiciadas y compartidas por las generaciones venideras”, resaltan.

No sabemos si la camisa le durará mucho a Sebastián Yatra. No pasaba desapercibido el mensaje que llevaba escrito: “London Belongs to me (Londres me pertenece)”. ¿La compraría esta pasada Navidad cuando estuvo en la capital inglesa con Aitana?