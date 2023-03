Muddy Feet, la canción de Miley Cyrus en la que la infidelidad de Liam Hemsworth vuelve a estar en la diana

Os contamos a comienzos de año con el estreno de Flowers que Miley Cyrus había puesto la guinda a toda una serie de canciones en las que su ruptura sentimental con Liam Hemswoth le había servido de inspiración. La artista ha sacado todo su arsenal para dejar claro que ha pasado por una dura época y que sin embargo ha salido reforzada en su amor propio y su autoestima. Y eso que con canciones como Muddy Feet de su disco Endless Summer Vacation continúa el debate.

¿Está este tema de nuevo dedicado a Liam Hemsworth y vuelve a poner en la diana la presunta infidelidad reiterada que el actor habría tenido durante su relación con la cantante. Los seguidores de la solista en todo el mundo han analizado cada estrofa de la letra y han puesto de relevancia algunos mensajes directos que podrían confirmar lo que sucedió.

"I don't know / Who the hell you think you're messin' with / Get the fuck out of my house with that shit" ("No sé con quién diablos crees que te estás metiendo sal de mi casa de una vez con esa mierda") o "And you smell like perfume that I didn't purchase / Now I know why you've been closing the curtains (Uh-uh) / Get the fuck out of my house" ("y hueles a perfume que yo nunca compré / ahora ya sé porque habías estado cerrando las cortinas / sal de una p**a vez de mi casa") son algunas de las letras más explosivas del tema.

Su colaboración con Sia puso a todo el mundo alerta sobre lo que esta canción podría ofrecer y desde luego no ha defraudado la temática que tiene a miles de fanáticxs en todo el mundo elaborando teorías sobre las diferentes presuntas infidelidades que Miley habría recibido.

Comprendiendo lo bien que están funcionando desde hace años las canciones de rupturas (las últimas como TQG, BZRP Music Sessions #53, Te felicito, etc) no es de extrañar que la solista estadounidense se haya inspirado en todo ese remolino de emociones que vivió durante uno de los momentos más duros de su carrera.

Y echando la vista atrás, queda claro que Miley Cyrus ya llevaba un tiempo enviando indirectas como las que se están viralizando ahora. El vestido con el que la intérprete hace acto de presencia en el videoclip de su más reciente estreno, Flowers, ha sido analizado al detalle por la prensa y comparado con el que Jennifer Lawrence llevó a la premiere de Los Juegos del Hambre. La casa de River y los modelos / bailarines que aparecen en el videoclip también fueron objeto de teorías sobre la cantidad y la casa donde tuvieron lugar las supuestas infidelidades.

Algo nos dice que no estamos ni cerca de ver el último episodio de esta dura historia de traición y desamor.