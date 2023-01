Flowers de Miley Cyrus se ha convertido en otro extraordinario éxito musical de su carrera discográfica. Y lo ha hecho tanto por su elaborada producción y el mimo que le ha puesto a su voz en toda la canción como por la letra que ha sido inspirada por las diferentes rupturas sentimental que protagonizó con Liam Hemsworth.

En estos días se está especulando mucho sobre todas y cada una de las palabras y de las imágenes del último hit mundial de la solista estadounidense que ha llegado a lo más alto de las listas. Pero más allá de algunas teorías más o menos acertadas, los rumores sobre una tormentosa relación entre la cantante y el actor crean el marco para una situación personal nada fácil por la que ha tenido que atravesar Miley.

Y echando la vista atrás, queda claro que Miley Cyrus ya llevaba un tiempo enviando indirectas como la que se ha viralizado ahora. Y es que el vestido con el que la intérprete hace acto de presencia en el videoclip de su más reciente estreno, Flowers, ha sido analizado al detalle por la prensa y comparado con el que Jennifer Lawrence llevó a la premiere de Los Juegos del Hambre.

¿Infidelidad reiterada? Las teorías más radicales así lo aseguran aunque en realidad todo forma parte de un proceso mucho mayor que se remonta a más de una década de relación, de idas y venidas, de compromisos rotos, de boda secreta y divorcio express, de mensajes en entrevistas que decían mucho más de lo que se veía a simple vista y de situaciones en las que guardó silencio durante unos años y que terminarían por explotar cuando todo estaba perdido.

Wrecking ball

Hay que remontarse hasta Wrecking Ball para encontrar una de las primeras situaciones explosivas que marcarían la relación de Liam y Miley. La cantante rompió radicalmente con su imagen de Hannah Montana para explorar su adolescencia y un pop más atrevido de lo que había hecho hasta la fecha.

Por aquel entonces, nadie sospechaba lo que confesaría después. La ruptura estaba detrás de todo: "Tuve que experimentar que me rompieran el corazón para componer Wrecking Ball, viví ese dolor públicamente mientras me avergonzaban por mostrar mi desnudez en el video y romper los límites de la sexualidad, pero pude salir adelante orgullosa de mi perseverancia".

La letra no puede ser más clara al respecto: "Don't you ever say I just walked away / I will always want you / I can't live a lie, running for my life / I will always want you / I came in like a wrecking ball / I never hit so hard in love / All I wanted was to break your walls / All you ever did was wreck me / Yeah, you, you wreck me" ("Nunca digas que me alejé, voy a quererte siempre, no puedo vivir una mentira, pasando por mi vida, voy a quererte siempre, entré como una bola de demolición, nunca golpeé tan duro el amor, todo lo que quería era romper tus muros, todo lo que hiciste fue destrozarme, sí tú me destrozaste".

Midnight sky

No han sido pocas las ocasiones en las que la solista estadounidense ha hablado de salud mental y de cómo su vida ha pasado por momentos muy duros que requirieron de tratamiento. La relación de la pareja parecía una montaña rusa que vivió duros momentos como el del incendio de su casa con todo lo que había en ella. Su reacción, casarse y dejar de lado las canciones que había compuesto para su próximo disco. Casi sin reponerse del incendio de 2018, llegaba la ruptura (seguramente) definitiva en 2019.

Así fue como nació Plastic Hearts cuyo lanzamiento se produjo en noviembre de 2020 y que presentó un temazo como hacía tiempo que no disfrutábamos de Miley: Midnight sky. ¿Su letra? Pues... "Uh, lotta years went by with my hands tied up in your ropes / Forever and ever, no more (...) I was born to run, I don't belong to anyone, oh no / I don't need to be loved by you (by you)" ("Uh tantos años se fueron con mis manos atadas en tus cuerdas / Por los siglos de los siglos, nunca más (...) Nací para ser libre, no le pertenezco a nadie oh no / No necesito ser amada por ti (por ti)".

Mención especial merecen los versos "See my lips on her mouth, everybody’s talkin’ now, baby Ooh, you know it’s true (yeah)" y "See his hands round my waist, thought you’d never be replaced, baby Ooh, you know it’s true (yeah)" ("Mira mis labios en la boca de ella, todo el mundo está hablando de ello, nene, ahora sabes que es verdad" y "Mira las manos de él alrededor mi cintura, creíste que nunca serías reemplazado, nene, ahora sabes que es verdad"). Ella fue duramente criticada por sus relaciones inminentemente posteriores que incluyeron una chica y un chico: Kaitlyn y Cody.

Además de la letra, la estética del videoclip es una indirecta continua. ¿Por qué Miley volvía a lucir pelo corto como cuando hizo Wrecking Ball? Adivinad a quién le gustaba ese look...

Prisoner

Por si acaso el mensaje no quedaba lo suficientemente claro, apenas unos meses después llegó el estreno de Prisoner, un dueto que compartió junto a Dua Lipa. En Midnight sky hemos hablado de dos versos que merecían una mención especial y que tienen continuidad en el clip de Prisoner. En aquella canción, Miley Cyrus habla abiertamente de un beso con otra mujer. Una situación que se produjo nada más divorciarse de Liam Hemsworth y que se pudo seguir en la prensa del corazón.

La relación de Miley con Kaitlynn Carter parece ser el eje central estético de Prisoner. Y en cuanto a la letra, poco que analizar... El sota, caballo y rey de un amor tóxico: "Prisoner, prisoner / Locked up, can't get you off my mind, off my mind / Lord knows I tried a million times, million times / Oh-whoa, why can't you / Why can't you just let me go? (...) You keep makin' it harder to stay / But I still can't run away / I gotta know, why can't you / Why can't you just let me go?" ("Prisionera, prisionera / Bloqueada, no puedo sacarte de mi cabeza, de mi cabeza / Dios sabe que lo intenté un millón de veces, un millón de veces / Ohhh ¿por qué no puedes, por qué no puedes dejarme ir? (...) Sigues haciendo que sea duro quedarse / Pero todavía no puedo huir / necesito saber por qué no puedes, por qué no puedes dejarme ir?").

Plastic hearts, Wtf do i know, Angels like you...

Con la perspectiva que da el tiempo, escuchar todas y cada una de las canciones de Plastic hearts, el último trabajo de estudio hasta la fecha de Miley Cyrus es encontrar un rosario de indirectas a Liam Hemsworth. "I know that you're wrong for me. Gonna wish we never met on the day I leave..." ("Sé que eres malo para mí. Desearía que nunca nos hubíeramos conocido aquel día que partí...") en Wtf do I know y decenas de versos como estos se reparten en Plastic hearts, Angels like you...

Algo lógico si tenemos en cuenta cómo lo presentó en sus redes sociales. El mensaje a Liam es devastador: "Si estás leyendo esto... sabes que te amo y te aprecio en el nivel más profundo. Empecé este álbum hace más de 2 años. Pensé que lo tenía todo resuelto. No solo el disco con sus canciones y sonidos sino toda mi puta vida. Nadie es capaz de poner a prueba un ego como la vida misma. Justo cuando pensaba que el trabajo estaba terminado... TODO fue borrado. Incluyendo la mayor parte de la relevancia musical. Porque TODO había cambiado. La naturaleza hizo lo que ahora veo como un favor y destruyó lo que no podía dejar ir por mí mismo. Perdí mi casa en un incendio pero me encontré entre sus cenizas. Afortunadamente mis colaboradores todavía tenían la mayor parte de la música que se quemó en diarios y computadoras llenas de canciones para la serie EP en la que estaba trabajando en ese momento. Pero nunca me sentí bien publicar mi "historia" (cada disco es una autobiografía continua) con un gran capítulo desaparecido. Si fuera un capítulo de mi libro, supongo que lo llamaría "El comienzo", que normalmente cuando algo termina lo llamamos "El final". Pero estaba lejos de eso. En triunfo y gratitud os presento mi 7mo disco de estudio, Plastic Hearts. Saldrá el 27 de noviembre de 2020".

Flowers

Durante la nochevieja 2022, Miley Cyrus desveló en un especial con Dolly Parton que ya estaba lista para estrenar su nueva era musical. Una nueva etapa de una de las grandes diosas de la industria que empezaría con el estreno de Flowers. Y casi desde el mismo momento de su anuncio algo llamó la atención: su fecha de estreno. La solista estadounidense había planeado presentar su nueva canción el 13 de enero, una fecha que coincidía con el cumpleaños de su ex pareja, Liam Hemsworth.

Tras su estreno quedaron pocas dudas: "I can buy myself flowers / I can take myself dancing / I can hold my own hand / I can love me better than you can" ("Puedo comprarme flores a mí misma / Puedo salir a bailar por mí misma / Puedo sujetar mi propia mano / Puedo amarme mejor de lo que tú puedes"). El mensaje es muy claro: "Sin remordimientos ni arrepentimiento, he olvidado cada palabra que dijiste".

Precisamente sobre las palabras merece la pena destacar que el pronombre I (yo) aparece repetido constantemente durante la canción dejando claro que esta es una canción de reafirmación y de independencia de una mujer hecha a sí misma que no necesita a nadie.

El hecho de que Liam le dedicara a Miley la canción When I was your man de Bruno Mars en su boda secreta, la letra reimaginada años después para Flowers, el vestido que llevó Jennifer Lawrence, e incluso algunos dicen que hasta la mansión donde se rodó el clip fue el escenario de algunas infidelidades... Miley Cyrus tenía bastante que cantar y sólo teníamos que seguir el hilo que lleva al 10 de marzo y su disco Endless summer vacation. Porque puede que aún no haya acabado...