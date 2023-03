Rouss y Leo Rizzi pusieron a Madrid en pie en la segunda edición del Festival ROMPE

El Festival Rompe, de la mano de Amazon Music, apostó por la música en directo en streaming. El show se podía ver únicamente a través de twitch (ponlo mejor en mayúscula) y fue un auténtico éxito. Ubicada en el Teatro de Príncipe Pío contaba con un cartel lleno de talento joven. En la segunda edición acudieron La Plazuela, banda exponente de los nuevos géneros y estilos del nu-funk, flamenco y de la música electrónica, Tatiana Delalvz, artista del género urbano,Sila Lua, cantante de música electrónica y folk, y Pablo Rouss, cantante y productor de la nueva ola del pop español.

Comenzaba a las 20:30 y Sila Lua ya estaba preparada para deslumbrarnos con su talento. Interpretando su mayor éxito nada, dejó claro que tiene mucho futuro por delante. Una fusión de géneros que combinan a la perfección con su voz.

Después llegó Pablo Rouss con las guitarras afinadas. El productor de medio panorama musical está comenzando su proyecto en solitario de la mejor manera. Destacaba No me preguntes por qué, canción en colaboración con Marlon que propuso Rock and Roll a la sala. Un show de principio a fin que confirmaba el talento de Pablo.

Cambiando una vez más de género, la siguiente artista fue Tatiana Delalvz. Ella nos deleitó con una fusión flamenca acompañada de unas bailarinas. Tanto la coreografía como la música combinaban a la perfección al ritmo de su éxito Yo nací para amarte. La intérprete también se atrevió a tocar el piano en directo.

Continuando con este sonido, La Plazuela, vestidos de negro alegró el ambiente con un estilo único. También con una fusión electrónica repartieron flow y buen rollo. Nos dejaron con ganas de más y se reivindicaron como un grupo prometedor.

La guinda del pastel la puso Leo Rizzi. El artista interpretó sus mayores hits como Sanalö, Amapolas o No siempre quedará París. El público recibió su música a lo grande incluso hicieron un enorme pogo durante NSQP. No cabe dudas del talento que tiene, en apenas un par de años ha sido capaz de desarrollar un estilo único y consolidarse como uno de los mejores del panorama.

El evento dejó claro que el talento musical español está en buenas manos.