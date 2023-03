Ya ha habido primer beso en la boca en ‘Supervivientes 2023’ y no ha sido el esperado

Si hablamos de carpetas en esta edición de Supervivientes, el que tiene más papeletas para protagonizar una es Manuel Cortés. Se le ha visto moverse entre las aguas de Adara Molinero y Katerina Safarova. Parece que, con la rusa, ya ha tenido algo, incluso, en la pre convivencia.

Se han distanciado un poco después de que ella nominara a su hermana, pero ya han vuelto a compartir atardeceres y a hablar para intentar acabar con esas dudas y desconfianzas.

Pero, de momento, no hemos visto nada más que palabras entre ellos. Así que, no, no podemos decir que el primer beso en la boca de la playa haya sido suyo. El primer beso en la boca lo han protagonizado dos chicos que nos han hecho reir un rato.

Momento de juego

Ginés Corregüela se ha destapado como un auténtico showman que no duda en participar en cualquier idea descabellada que le propone su compañero Jonan Wiergo. El aburrimiento le hizo querer fabricar unas extensiones para Ginés que no dudó en lucirlas frente al resto de supervivientes.

“Guapa, guapa, guapa”, le gritaban desde el otro lado de la valla. “La calle pa’ti, reina”, le decía Asraf Beno, “ostias, estás guapo, ¿eh?”.

Y poco a poco y jugando con sus trenzas improvisadas, Ginés se iba acercando a la valla donde no dudó, al llegar, de sujetar la cabeza de Diego Pérez dispuesto a plantarle un beso en la boca.

El beso

El que fuera novio de Lola Mencía se resistía y por mucho que gritó que no, el rey del bocadillo le plantó un pico en la boca. “Le he dado un beso en los morros porque me llevo muy bien con él y le he estado dando ánimos y si no le ha gustado, ya que me lo diga él, pero yo creo que sí le ha gustado”, comentaba sobre lo sucedido.

“La primera vez que le he dado un beso en los morros a un tío”, le confesaba a Alma Bollo. “¿Has visto? Es que te estás abriendo”, le decía Jonan. Y Diego le preguntaba si le había gustado y Ginés admitía que “tiene una cosa ahí que engancha, tiene una mermeladilla”.

Eso sí, cuando Adara le animaba a darle otro beso, se negaba. “Hacía mucho que no me besaban en la boca”, admitía Diego. “Está bueno esto”, seguía relamiéndose Ginés, “me has dejado el labio bien, ¿eh?”. “¿Has visto? Es que yo beso muy bien”, le aseguraba Diego.

Al final, el culpable de este momento surrealista ha sido el influencer. “Jonan me ha puesto las trenzas y me he sentido como un chiquillo con las trenzas, y he jugado con ellos y me lo he pasado fenomenal”, explicaba.

Probando el poliamor

Y tan bien que se lo ha pasado que, incluso, ha perreado con Jonan al ritmo de Despechá de Rosalía.

Al final, Diego le hacía elegir: “O Yaiza o yo”. Ginés le elegía por encima de su mujer, pero el ex participante de La isla de las tentaciones tenía claro que luego, a la vuelta a España le daría la patada. Claro que Alma tenía la solución, una muy en tendencia últimamente, el poliamor.

“Tú estás ahora mismo en la monogamia, Ginés, tú no sales de ahí, eres hombre de una mujer”, le rebatía Jonan. “Pero yo veo que aquí como que se está desatando”, añadía Diego, “eso de que baja la libido, a él, le está subiendo”.

Momentos así les hacen la vida en la playa mucho más llevadera.