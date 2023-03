Sandra Barneda anuncia a los chicos de ‘La isla de las tentaciones’ la hoguera de confrontación y reaccionan

En el último programa de La isla de las tentaciones vimos cómo Elena acudía, esta vez sí, a la hoguera y era sancionada sin ver las imágenes de David por haberse saltado la anterior incumpliendo, así, las normas del programa.

No pudo ver, pero sí escuchar a su madre dando un repaso a David por su infidelidad. Y es que, a los pocos días de separarse ya conectó con María, la soltera con la que no tardó en mantener relaciones sexuales rompiendo el corazón de su novia que sufrió, incluso, un desmayo en mitad de una hoguera.

Han sido días complicados para ella. Ha tomado fuerzas y ahora quiere enfrentarse al que ya considera su ex para recibir las explicaciones que necesita para seguir adelante.

Reacción de los chicos

Sandra Barneda ha ido a la villa de los chicos a comunicarles la noticia: “Chicos estoy aquí porque no sólo vosotros lo pasasteis mal anoche, vuestras novias también tuvieron una hoguera complicada. Para una de ellas fue especialmente difícil, hasta el punto que siente que no puede más”.

Cuando preguntaba si sabían a quién se estaba refiriendo, todos coincidían en que esa chica tenía que ser Elena. “Estoy aquí con María como si fuera mi novia”, explicaba David como posible motivo para el hartazgo de su Barbie, “y pienso que esas imágenes le tienen que estar matando por dentro”.

Cuando Sandra pronunciaba su nombre, David cerraba los ojos. Ahora tendrá que decidir si presentarse y enfrentarse cara a cara con Elena o no hacerlo y abandonar definitivamente el programa.

Primer minuto de hoguera

Hemos visto ya el primer minuto de esa hoguera. “Comenzasteis esta aventura porque David no soportaba tus celos y quería demostrarte que era un novio fiel. Tú necesitabas comprobar si podías confiar en él. Desde el primer día, notaste una conexión especial entre David y María y pronto confirmaste tus sospechas”, le dice Sandra a Elena.

“Esta aventura te ha superado. David te ha roto el corazón en mil pedazos y esta noche necesitas que te dé muchas explicaciones”, continua.

Pere parece que ella está dispuesta a pasar por ese duro momento. “Me siento super fuerte, tenía muchas ganas de que llegara este momento y me diera explicaciones y ponerlo a tono”, asegura.

“Me ha mentido, fuera siempre me ha dicho que me quería, siempre me lo ha demostrado y he llegado aquí y me ha demostrado todo lo contrario”, explicaba sobre el cambio que ha sufrido su ex. Y tiene claro lo que quiere decirle: “Que me ha perdido para siempre”.

Hasta ahí podemos leer hasta el momento, pero el próximo lunes viviremos, sin duda, una de las hogueras más esperadas. En el avance del último día veíamos el asombro de Elena diciendo que no se lo esperaba y que tenía claro que iba a acudir. ¿Se habrá rajado o simplemente se ha hecho esperar?