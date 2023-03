David, Elena y María se ven las caras y, por fin, toman una decisión en ‘La isla de las tentaciones’

Ha llegado el día. Hemos visto el reencuentro de Elena y David en La isla de las tentaciones después de que ella pidiera una hoguera de confrontación. Por fin ha podido tener las explicaciones que tanto deseaba sobre la infidelidad de su chico. Y por fin hemos conocido el final de esta relación.

Sandra Barneda, recordaba que ambos comenzaron esta aventura porque David quería demostrarle a Elena que era un novio fiel y ella quería saber si podía confiar en él. Parece que han encontrado la respuesta, aunque quizás no era la que esperaban.

“Sería un cobarde, con todo lo que ha hecho, después no dar la cara”, decía ella antes de saber si había aceptado la hoguera. Tardó en entrar y ella pensó que no iba a ir. “¿No va a dar la cara por todo lo que ha hecho?”, preguntaba, “qué menos, no me lo esperaba, pensaba que iba a venir para darme una explicación que después de todo lo que ha vivido conmigo, por lo menos por nuestra relación, me lo merezco”.

El saludo de David y Elena

Era entonces cuando llegaba David por el paseo de las antorchas con cara de avergonzado y pesar. Ella se negó a saludarle. “Mírame a la cara, ¿crees que me merecía todo lo que me has hecho?”, le preguntaba. Su respuesta era clara: “No”.

“Me he dejado llevar. He conocido a otra chica, María, he estado varios días con ella las 24 horas y no me enamorado, pero sí es una chica que me gusta y he caído con ella”, explicaba él.

Ella empezó a atacarle y él se defendió asegurando que a lo mejor se había dado cuenta de que no la quería tanto. “Si he caído es porque a lo mejor no estaba tan, tan enamorado o pensaba que la relación no era perfecta”, argumentaba él.

Sandra le daba la bienvenida a la hoguera y le preguntaba qué había sentido al ver a Elena. Ahí recuperaba la sonrisa para asegurar que “la he visto guapísima”. Sandra quería saber qué más: “Siento que le he fallado, que no se lo merece, pero si es lo que he sentido, es que me he dejado llevar por mis sentimientos”.

“Me esperaba sentir más, sentir que lo quería”, aseguraba ella, “si he visto a una persona que me ha sido infiel y todo, con muy buenos ojos no te empiezo a ver. Cuando te he visto se me han venido las imágenes tuyas con María haciendo guarrerías”.

Ahí entraban en una discusión sobre si las imágenes que habían visto eran una guarrería o no, teniendo en cuenta que las iba a ver toda España. Él lo considera algo normal a diferencia de ella que pensaba en sus padres cuando lo vieran. Y él se defendió asegurando que iba a ser el triple de feliz y que no aguantaba más sus celos.

El desmayo

Las primeras imágenes que vieron fueron las de la reacción de Elena al enterarse de la infidelidad. Ese grito desgarrador que nos impactó a todos y ese desmayo como colofón de la tensión acumulada. David se rompía del todo al ver el sufrimiento que había causado.

“Te lo juro que yo no quería hacerte sufrir, te lo juro porque me muera”, le decía completamente roto sin poder parar de llorar.

Peor la hoguera seguía y llegaba el momento de ver juntos las imágenes más ardientes. Ahí le entraba la risa a David mientras admitía que le daba vergüenza. “No estoy orgulloso de lo que estoy viendo ahí, pero en el momento era lo que sentía”, reconocía.

“No me quieres y no me has querido en tu puta vida porque si no, no haces eso”, rebatía ella. David es de los que cree que pocos pueden aguantar la situación porque “es una situación muy complicada. Estás encerrado en una villa con diez chicas y si con una tienes conexión, se pone el triple de difícil”.

Había más imágenes. Imágenes en las que David y María mantenían relaciones una y otra vez en distintas partes de la villa, incluido el jacuzzi. “Es muy fuerte, pero te quiero, pero hago todas esas guarradas, es que es increíble”, decía Elena que le pedía que no se riera.

Eso sí, David dejó claro que no se arrepentía de lo que había sucedido. Pero luego llegaba el momento de mirarse a la cara y decirse lo que sentían.

La decisión final

Elena aseguraba que sentía “una cosa muy fea, querer a una persona después de todo lo que te ha hecho”. Y ahí se rompían los dos nuevamente. Ella le recordaba todo lo que habían luchado por estar juntos, “¿crees que se lo merece nuestra relación acabar así?”. Y él repetía que no. “Estoy mal, me da pena que se acabe todo”, reconocía ella que por primera vez se venía abajo.

Llegaba el momento de tomar decisiones. Sandra le hacía la gran pregunta a David que finalmente admitía que quería abandonar el programa con María, “he sentido que he estado super a gusto con ella y no digo que me vaya a casar con ella, pero sí me gustaría seguir conociéndola un poco más cuando salga de aquí”.

“Yo quiero que le vaya bien y si le va bien con ella, pues estupendo. Yo valgo mucho más que todo esto”, aseguraba Elena mientras David lloraba porque reconocía que la quería, pero era consciente de que su relación se había roto.

La entrada de María

Quedaba alguien por llegar a la hoguera, la tercera en discordia: María. David no podía parar de suspirar y María reconocía que estaba nerviosa porque no estaba siendo una noche fácil para David y le recordaba a Elena que ella llegó soltera, aunque no por eso ha dejado de sentirse culpable en algunos momentos.

“Quiero darte las gracias porque gracias a ti me he quitado de encima a esta persona y he visto conforme es y eso te tengo que dar las gracias”, le decía y le echó en cara que le faltara al respeto a su madre criticando la banda. Y ahí entraron en una confrontación.

María reconocía que su conexión iba más allá del sexo. Y su cara mostraba toda la felicidad del mundo cuando él le contó que había decidido irse con ella. Le tocaba a maría contestar a la gran pregunta y también reconocía que quería irse con él “porque aquí me ha hecho sentir cosas que hace tiempo que no sentía, me ha hecho abrirme, confiar. Ya se lo he dicho a él y es verdad que estoy empezando a quererle un poco”, decía.

“Que os vaya bien, de verdad os lo digo de corazón”, les decía Elena cuando les veía marcharse juntos después de no haberle querido dar a su ex novio, ya, un par de besos de despedida.

“Sandra, estoy mejor de lo que me pensaba”, decía finalmente Elena, “estoy contenta porque me he demostrado mucho a mí misma que puedo con esto y con más y que me quedan muchísima vida por vivir y me vienen cosas muy buenas. El a mor existe porque mis padres se quieren y se valoran y sí creo en el amor”.

Ya solo le quedaba contestar a ella la gran pregunta y terminaba diciendo que se iba sola y que había llegado una Barbie niña y se iba de la isla una mujer. Eso sí, dejaba claro que seguía enamorada de David porque el amor no desaparece de un día para otro, pero abría la puerta a que pudiera llegar un nuevo amor a su vida.

La isla de las tentaciones se queda sin una de sus parejas más emblemáticas de la edición.