Alison Wonderland anuncia sus nuevos proyectos discográficos y su embarazo

2023 promete ser un año que Alison Wonderland no olvidará fácilmente. La dj ha confirmado con apenas unos días de diferencia que dará a luz por partida triple en este año: primero con sus nuevos proyectos discográficos y después con su primer bebé junto a su pareja Ti.

La australiana ha desvelado todos los detalles de su situación musical y personal provocando una pequeña revolución en la industria de la música electrónica. Apenas un año después del lanzamiento de Loner, la artista ya tiene preparadas sus próximas aventuras musicales que se pondrán a la venta con apenas un mes de diferencia.

El primero de ellos llegará este mismo 16 de marzo y se trata de Loner The remixes, un trabajo en el que la dj ha remezclado las canciones de su último álbum de estudio junto a artistas como 1788-L, Fredrick, Friend Whithin, Hex Cougar, Leer, Moore Kismet, Pauline Herr y Villa: "Aquí está la INCREÍBLE alineación para el álbum de remixes "Loner". Súper honrada de tener a estos artistas colaborando en esto. Sale este jueves 16 de marzo. Enlace en la biografía" publicó en su perfil oficial en las redes sociales.

Su cuenta en Instagram también ha servido como marco para anunciar su nuevo proyecto musical bajo su alias Whyte Fang. Su disco de debut será Genesis y se lanzará el próximo 14 de abril: "Mi álbum debut @thewhytefang titulado GENESIS saldrá el 14 de abril (el día que toque @coachella )!! He estado queriendo lanzar este proyecto durante más de una década y finalmente lo estoy haciendo en mi propio sello discográfico @fmurecords. Mi visión es tan clara con este proyecto y puedo decir con confianza que no se parece a nada que hayas oído o visto de mí. He estado trabajando en todas las cosas @thewhytefang silenciosamente detrás de las escenas y no puedo esperar a que lo experimentes. Es otro lado de mi producción creativa que ha estado ahí todo el tiempo, esperando hasta que se realice completamente y esté listo para compartirlo con el mundo. Está listo. ¿Y tú? Portada del disco hecha por el increíble @briscoepark".

Y por si toda esta información hubiera sido poca para poner en estado de máxima alerta a todos sus seguidorxs, la situación ha terminado de convertirse en una gran celebración con la preciosa noticia de que Alison Wonderland está embarazada. "Sorpresa! Bebé Wonderland en camino 🤰🏼🤰🏼🤰🏼 Mi otra mitad Ti y yo estamos muy emocionados con nuestra colaboración 🐣" publicó en sus redes junto a imágenes en ropa interior en las que deja ver lo avanzado de su embarazo.

La vida de Alison Wonderland está a punto de dar un giro de 180 grados y estamos seguros de que su situación personal va a inspirarle nueva música que nos hará disfrutar durante muchos años.