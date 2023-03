Rosalía y Rauw Alejandro, más allá de su EP: todas las colaboraciones escondidas en sus canciones

Beso, Vampiros y Promesa. No se trata del último haiku de Edward Cullen dedicado a Bella Swan —referencias a Crepúsculo, querida— sino de los títulos de las tres canciones que componen el EP más esperado del año. ¡Y eso que hasta hace unos días ni si quiera sabíamos que iba a salir! Rosalía y Rauw Alejandro han anunciado que el próximo viernes 24 de marzo lanzan RR: un proyecto de tres canciones conjunto. Vamos, que se han marcado su propio The Carters a lo Beyoncé y Jay Z. Y, lo reconocemos, ¡estamos dentrísimo!

Aunque la pareja lleva oficialmente dos años saliendo, es la primera vez que van a sacar una colaboración. A pesar de que son inseparables —solo se distancian por motivos de trabajo— parece que hasta ahora no han querido sacar canción juntos. ¡Y mira que les han preguntado por el tema!

¡Pues toma tres tazas! Rauwsalía se ha unido en este proyecto que viene dispuesto a reventar las listas. No es solo una forma de dar al fandom lo que quiere, también de demostrar de lo que son capaces juntos. No nos tenemos que olvidar que, además de ser una de las parejas más seguidas del momento, son dos de los artistas más exitosos de la industria (y con más talento).

Lo que muchas personas no saben es que Rosalía y Rauw Alejandro ya han colaborado juntos. Es más, lo han hecho en varias ocasiones. Eso sí, siempre escribiendo o produciendo. Y es que, ¿quién no le ha pedido consejo a su pareja para algo del trabajo? Sobre todo, cuando las dos personas se dedican a lo mismo.

Repasamos las veces que Rosalía y Rauw Alejandro han hecho magia juntos en el estudio, trabajando codo con codo en sus proyectos.

Rauw Alejandro en los proyectos de Rosalía

Empecemos por aquellos proyectos de Rosalía en los que Rauw Alejandro ha trabajado. Y es que, tras dos años de relación, Rauw ha estado muy presente en la música de la cantante. No es ningún secreto que algunos de los temas de la estrella española están fuertemente inspirados en el puertorriqueño. Desde Candy a ese LLYLM. De hecho, en esta última canción hace una referencia directa al amor que siente por su pareja. Es más, esa agua de coco es una referencia a los orígenes puertorriqueños de Rauw.

Pero la cosa no se ha quedado ahí. Rauw Alejandro ha ayudado en dos canciones de Motomami. El artista aparece acreditado en Chicken Teriyaki como uno de los escritores. De hecho, si buscáis los créditos de la canción puedes leer su nombre completo: “Rául Alejandro Oasio Ruiz”. Tal y como confesó la estrella catalana en una entrevista con Martha Debayle, su aportación en este tema fue la palabra “naki”.

ROSALÍA - CHICKEN TERIYAKI (Official Video)

Además, Rauw Alejandro también colaboró en el tema Bizcochito. La cantante confesó que su chico había sido el responsable de uno de los cortes de batería: “Eso significa que eliminó una caja, cogió y eliminó un sonido de un segundo. Esas dos aportaciones", confesó en la misma entrevista. Rosalía confirmó que Rauw apareció en su vida cuando estaba a mitad del proyecto de Motomami. Y es que la cantante tardó tres años en terminar el disco.

Rosalía en los proyectos de Rauw Alejandro

Rauw Alejandro también ha contado con la ayuda de Rosalía para algunas de sus canciones. La estrella puertorriqueña ha llenado su disco Saturno de referencias a su chica. ¡Y solo hay que escucharlo para verlo! De hecho, algunas canciones podrían funcionar como respuesta a los temas más conocidos de la española.

En la canción Verde Menta, Rauw Alejandro replica una de las frases más exitosas de Saoko de Rosalía: "Fuck el estilo, Fuck el stylish” es cambiado por “Fuck el estilo, no combina las tenis, pero gastó 10k en el Burberry” .

Además, en el tema Gatas, Rauw Alejandro homenajea el primer éxito mundial de su pareja: Con Altura. Lo hace con una clara referencia al principio de la canción: “Esto vamos a arrancarlo con altura”.

Pero si hay una referencia clara es, sobre todo, la frase de “Chica, ¿qué dices?”, que la mismísima Rosi dice en el tema Corazón Despeinado. Y que imita a lo que dijo en su propia canción en Saoko.

No es en la única canción de Rauw Alejandro que podemos escuchar la voz de la intérprete de Despechá. En Lokera, su colaboración con Lyanno y Brray, también aparece un guiño de la artista. Rosalía dice “Wow, Baby” cuando él canta eso de “Me lo vio y dijo ‘ay, qué venoso’”. No es la única canción donde Rosalía ha grabado algo para él. En Aquel Nap ZzZz también aparece. Lo hace justo al principio de la canción. Eso sí, su voz está tan distorsionada que cuesta entender lo que dice. Creemos que es "Te amo y no quiero".



Lokera - Rauw Alejandro, Lyanno y Brray

Para ver a la cantante acreditada en una de las canciones de Rauw Alejandro tenemos que ir a Caprichoso: uno de los temas que El Zorro lanzó en 2022 y que enamoraron a sus fans. Aunque no es la única, ¡ni mucho menos! La española también escribió junto a su chico el tema Dile a él de Afrodisiaco. No solo eso, también aparece tarareando en el puente. Justo en la parte de "Abre tus alas. Tengo que dejarte volar. Yo nací solo, yo muero solo".

¿Y ahora qué?

Con estos antecedentes, podemos ver que Rosalía y Rauw Alejandro han estado más presentes de lo que creíamos en sus respectivos proyectos, apoyándose cada vez que han podido y demostrando que la música los une.

Ahora con RR dan un paso más y nos regalan un proyecto 100% propio. Una forma de decirnos que ellos no quieren invitar a su pareja a sacar un single, ¡van más allá! Quieren sacar un proyecto: algo sólido y que marque la diferencia. Sin duda, Rauwsalía sí que sabe cómo crear hype.