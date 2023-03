Blas Cantó desvela cuánto dinero ganó en Eurovisión y la razón por la que no pudo renunciar

Blas Cantó fue uno de los últimos representantes españoles que han acudido a Eurovisión. El murciano, debido a la pandemia, fue el candidato de nuestro país en dos ocasiones: en 2020 iba a defender Universo —pero no pudo ser debido a la cancelación del festival por el coronavirus— y en 2021 lo hizo con Voy a quedarme.

Dos años después, Blas ha hablado sobre lo mal que lo pasó durante todo el proceso. Lo ha hecho en el pódcast Animales Humanos (donde también ha hablado sobre la separación de Auryn), revelando una información que desconocíamos hasta la fecha: que intentó renunciar a su candidatura hasta en dos ocasiones.

"Yo no estaba preparado para estar en una competición", empieza diciendo. "Hay gente que me dice que no hubiese ido entonces. Pero no es tan fácil cuando he firmado un contrato", ha continuado explicando.

Blas ha seguido desvelando detalles, explicando que llegó a redactar su renuncia dos veces: "Una de ellas es muy dura. No te lo voy a leer. Para mi salud mental hubiese sido mucho mejor haber renunciado. Te lo voy a decir claro, si mentalmente lo conseguí. Si sigo vivo hoy en día, puedo hacer lo que quiera en mi vida"

¿Cuánto cobró Blas por Eurovisión?

Blas Cantó también ha desvelado cuánto dinero cobró por acudir a Eurovisión. "En Eurovisión cobra todo el mundo menos el que va a cantar", dice el artista. No es el primer cantante que habla sobre este tema. Y es que son muchos los que han desvelado que por representar a España no te llevas ni un céntimo. Al menos de forma directa.

Es verdad que Blas partía con una ventaja: la canción era suya y pudo llevarse algún pellizco. "Lo que pasa es que si eres listo y la canción es tuya, algo te llega. Y si la canción lo peta, pues mucho más"

Blas termina diciendo que a Eurovisión no vas por dinero: "Sabes que es una oportunidad que tendrás que aprovechar".