Rafa Castaño explica su reacción al ganar ‘Pasapalabra’: “No quería tener un mal detalle con Orestes”

Rafa Castaño ha hecho historia de la Televisión. No solo por haber ganado el bote más alto de Pasapalabra (con más de 2.200.000 euros) si no que también por haberlo hecho con un rosco a la primera y por haber protagonizado el duelo más largo contra un concursante.

Tantas hazañas protagonizadas por una misma persona provocan que el sevillano se haya convertido en un héroe para muchos espectadores.

Por eso, un día después de su triunfo hablamos con él para conocer algo más de aquel momentazo, de sus planes de futuro, de su relación con Orestes - a quien le dedicó las primeras palabras tras ganar-, de si piensan repartirse el premio, de si le gustaría participar en otros programas y hasta de la música que escucha para estudiar:

¿Te ha costado guardar el secreto de que eras el ganador de Pasapalabra?

Se lo conté a los más cercanos y no me costó mucho guardarlo. Elegí bien a quién contárselo pero les ha costado más guardarlo a mis padres, a mis hermanos y a mis amigos. Porque en fiestas les preguntaban quién se lo llevaba y ellos tenían que disimular.

Los pobres lo han pasado peor que yo, que estoy más acostumbrado a responder este tipo de cosas.

Tu rosco fue espectacular porque respondiste todo seguido, ¿en qué letra empezaste a creer que te lo llevabas?

Normalmente hay cuatro palabras difíciles en cada rosco. Cuando acerté la tercera sabía que me quedaba una. Me quedaban varias palabras por delante y estaba muy atento pensaba que serían las siguientes. Pero cuando llegó la 'Z' y Roberto Leal soltó la definición, a mí me sonaba habérmela estudiado. Me vino rápido 'Zabro' pero mi cara era de alguien que creía que se la sabía pero no estaba tranquilo.

¿Qué sentiste en el momento en el que Roberto grita "¡Sííí!"?

Es un momento que ya había visto. Era un clímax de toda una época y quería vivirlo, incluso si no era para mí. Quería que se resolviera esa tensión ya.

Roberto deja siempre 4 o 5 segundillos para dar emoción y decirte que "no" pero en esta ocasión a mí me parecieron como 10 segudos y quisieron asegurarse que era la palabra correcta.

En vez de saltar de alegría te vimos contenidos, ¿estabas en shock o querías respetar a Orestes?

Fue un momento agridulce. Evidentemente yo estaba muy contento porque para eso había estudiado pero estaba al lado de una persona maravillosa, un grandísimo concursante que también se lo merecía. No me parecía correcto empezar a pegar botes y tener un mal detalle con él.

¿Os han desvelado el rosco que le tocaba a Orestes? ¿Él se sabía tu rosco?

No y creo que es mejor para él porque imagínate que se lo dicen y lo sabía. Sobre el mío, me dijo que tenía 24 seguras y la única que dudaba, aunque yo creo que se la sabía, era la S, el instrumento musical.

Os lleváis tan bien que, ¿en privado podría darse la opción de repartirse el bote?

No, para nada. Siempre le decía a Orestes que si se lo llevaba él no quería un solo euro porque si me lo llevaba yo tampoco se lo daría. Primerpo porque desvirtuaría la competicion pero también porque no es práctico: hay que pagar impuestos, se pagan también por transferencia...

Lo que le deseo es que vuelva en unos años y se lo lleve él porque se lo merece.

¿Y os apetecería concursar juntos en otro programa?

Por mi parte quiero cerrar esta etapa tan bonita en programas de televisión. Después de tanta exposición quiero dar un paso atrás y vivir en el anónimato, para seguir con mi vida normal.

He ido a la tele a programas de cultura pero no iría a ninguno más.

¿Qué piensas hacer con tanto dinero?

Voy a estar unos meses tranquilo. Después lo moveré, no lo quiero tener quieto en el banco, lo quiero invertir. Sin hacer locuras, soy joven, tengo mucho dinero de golpe y me lo puedo permitir. También he leído libros de economía y entender un poco cómo funciona, así que puede ser una buena oportunidad para resolverme la vida.

Se te daban muy bien las pruebas de música, ¿qué suena en tu casa?

Me gusta el rock progresivo, el jazz. Escucho poca música pero en los últimos meses ha sonado mucho el disco Tapestry de Carole King, que me parece una autora excepcional.

Y, por último, nos gustaría que nos recomendaras música para estudiar, ¿qué escuchas tú para concentrarte?

Me ponía mucha música ambient, sin letra, instrumental. Hay un compositor de música experimental, de los años 70, que se llama Steve Richter y está especializado en temas largos, con patrones que se van repitiendo. Está muy bien porque te hace olvidarte de la música y te lo incorpora. Aunque es verdad que yo me concentro mejor sin música.