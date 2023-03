Paula Gallego, de ‘Cuéntame’ a ser una de las nuevas Scream Queens más prometedoras del cine español

España entera la conoce como María Alcántara, pero eso está cambiando: Paula Gallego sigue dejando su nombre en películas y series de éxito, dejando atrás esa revolución que supuso Cuéntame cómo pasó para dejar sitio a otros proyectos... De lo más terroríficos.

La actriz tiene uno de los papeles más importantes en Viejos, la nueva cinta de terror de Raúl Cerezo y Fernando González Gómez, que promete dar escalofríos a sus espectadores a partir de este 17 de marzo. Su historia comienza con la muerte de la abuela de la familia, algo que provoca que su marido tenga que mudarse a vivir con su hijo. Habrá conflictos y situaciones extrañas, y no solo por sus rifirrafes de familia.

En el caso de Paula, ella misma nos ha contado cómo es su personaje: "Naia es una chica de 17 años aparentemente fría y distante debido a todas las situaciones que le ha tocado afrontar a su corta edad, por lo que tiene una personalidad arrolladora. No soporta las injusticias y por ello defenderá a su abuelo, creando una conexión muy peculiar con todos los ancianos".

De su experiencia en el rodaje admite que ha sido "intenso", sobre todo por la necesidad del proyecto en cuanto a equilibrio. Las situaciones extremas a las que se enfrentan los personajes —algo de lo más enriquecedor para ella, pues considera "súper divertido" vivirlo a través de las cámaras— requiere cierta fortaleza física y mental.

Paula Gallego en una de las escenas de la película. / Juanma Bernabeu

Esta última película choca directamente con Machos Alfa, demostrando su versatilidad actoral: "Cada género es distinto y ambos son muy satisfactorios. Con el terror pones al espectador en un estado de tensión continua y te permite jugar con movimientos físicos mientras que en la comedia necesitas que el espectador se ría y disfrute. Lo que sí me he dado cuenta haciendo comedia es que se puede hacer una crítica y hacer reflexionar a la gente de manera inconsciente mientras se ríen y hacer reír no es tan fácil (se ríe)", nos cuenta sobre diferenciar entre comedia y terror.

Paula Gallego, actriz... Y Scream Queen

Viendo su trabajo en la película es imposible pensar en las Scream Queens, esas actrices normalmente vinculadas con el terror a las que suelen aplaudir unas interpretaciones de miedo —literalmente—. En su caso, no podría ir mejor encaminada: sus dos primeras películas comparten género.

Primero fue La Pasajera, que ha triunfado en su paso a la plataforma Prime Video, y que contaba la historia de una autoestopista que acababa por provocar el viaje más horroroso para sus compañeros de caravana. Dirigida por los mismos directores que Viejos, ponían a Paula en la misma tesitura: una situación que hace agarrarse al espectador a la butaca.

"Me gusta hacer terror, lo disfruto mucho. Pero también me gusta no siempre trabajar en el mismo género e ir cambiando, creo que es lo bonito de la profesión. Los actores tenemos que ser capaces de poder trabajar todos los géneros y adaptarnos a ellos", admite, aunque no niega estar entrando en el olimpo de las reinas del grito: "La verdad que gritar no se me da nada mal...", comenta entre risas.

Otra de las secuencias de 'Viejos'. / Juanma Bernabeu

En cuanto a referentes del género menta a Belén Rueda, quien acaparó el título en España gracias a interpretaciones que le valieron la nominación al Goya como El Orfanato y Los Ojos de Julia —también está al frente de la próxima película de Carlota Pereda, La Ermita—. Sobre sus películas favoritas, se va directamente a un maestro de los jumpscares: M. Night Shyalaman y Múltiple.

Aun así, hace honor a aquello de "en casa de herrero, cuchillo de palo" y confiesa que lo pasa fatal viendo películas de terror; algo con lo que ha tenido suerte en Viejos. Sus dfirectores la han ayudado a construir la personalidad del personaje, haciendo que no tenga que fijarse en referentes, aunque también ayudó el cambio de look por el que tuvo que pasar en la película.

De momento habrá que ver qué futuro le espera a la joven Naia, aunque el de Paula está muy claro: seguir pisando fuerte en las producciones españolas y hacerles pasar miedo a sus espectadores. Y pese a que seguramente la veamos en otros géneros, no deja de ser una absoluta revelación para el terror patrio.

Viejos ya está en cines.