Marisa Jara pronuncia sus primeras palabras tras ser operada de un tumor

El pasado martes 14 de marzo, la modelo Marisa Jara tuvo que ser intervenida de urgencia por un tumor maligno detectado en uno de sus ovarios en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla. Ha sido desde allí, aún en cama, donde ha transmitido sus primeras palabras desde la operación.

La noticia de su intervención ha supuesto otro golpe más de salud para la sevillana, que hace tan solo unos meses vivió otro mazazo: la pérdida natural del bebé que estaba esperando.

Según adelantó la revista Semana, Jara tuvo que ser intervenida urgentemente de un tumor maligno detectado en el ovario derecho. Después de sufrir el aborto natural, la actriz experimentó ciertas molestias, unos "bultos que había que examinar", por lo que se trasladó al hospital y allí le detectaron el tumor.

Dada la gravedad de la situación, Jara tuvo que ser rápidamente intervenida y, tal y como informa la revista, le han tenido que extirpar el ovario. Ahora, aunque aún permanece ingresada, la andaluza ha publicado su primera foto.

"No tengo muchas fuerzas"

En el post ha explicado un poco la situación de los últimos días a todos sus seguidores y aunque ha reconocido que no se encuentra con "muchas fuerzas", ha querido escribir a todas aquellas personas que han mostrado preocupación por su estado.

"Estoy recuperándome", ha escrito la modelo a través de su cuenta de Instagram antes de pasar a todo los agradecimientos por todos los mensajes que ha recibido, al doctor que la ha atendido y su equipo, así como a su pareja, Miguel Almansa.

"Eres mi vida entera junto a mi Tomasito, no os puedo amar más", ha escrito Jara haciendo referencia también al hijo que ambos tienen juntos. "Este cariño me llega y me hace más fuerte", expresaba agradecida.

Su historial de operaciones

Tal y como recoge la revista Lecturas, Marisa Jara parece acumular ya demasiada experiencia en hospitales y operaciones. Hace algunos años, la modelo fue diagnosticada con un cáncer de estómago por el que tuvo que ser operada casi una veintena de veces.

Ya antes de conocer esta noticia, en una revisión médica, le detectaron un mioma de unso 15 centímetros en el útero. Ahora, esta es otra intervención quirúrgia más que sumar a la lista.