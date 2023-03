Lola Índigo, Belén Aguilera, Manuel Turizo, Feid y Taylor Swift aterrizan con sus nuevas canciones

Hoy 17 de marzo es San Patricio. ¡Y qué mejor manera que hacerlo con una cervecita al sol y una nueva banda sonora de fondo con la que empezar a disfrutar del fin de semana!

Si hace siete días, eran Miley Cyrus, Maluma, Becky G, Laura Pausini y Myke Towers quienes subían la temperatura con sus nuevas canciones, esta semana tenemos una nueva oleada de artistas que quieren colarse en nuestras playlists favoritas.

Viernes 17 de marzo

Lola Índigo - La Santa.

Belén Aguilera, Pimp Flaco - PAS.

Manuel Turizo - Triste.

Eladio Carrión, Bad Bunny - Coco Chanel.

Feid - REMIX EXCLUSIVO.

Álvaro de Luna - Todo Contigo.

Joaquín Sabina - Contra todo pronóstico.

Piso 21 - Sueltas.

J Quiles, Natti Natasha, Omar Courtz - En Bajita.

Lewis Capaldi - How I'm Feeling Now.

Taylor Swift - Eyes Open.

Elena Rose - El Hombre.

Otros artistas que nos traen buena fortuna a modo trébol de cuatro hojas en este viernes son Fred Again, con Baby Again (feat. Skrillex, Four Tet); Recycled J, con Casanova; Yarea y Kibombo, con Nada ha cambiado; Carlos Jean y Villano Antillano, con Kriptonita; Luna Ki, con La Partida; o Zion & Lennox, con Nos Matamos (feat. Adriel Favela); Jowell & Randy feat. Nicky Jam, con En la Intimidad.