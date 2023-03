Álvaro de Luna nos sorprende de nuevo con Todo Contigo: una oda al amor dedicado a alguien muy especial

Álvaro de Luna vuelve a la carga con Todo contigo. Una canción nueva que supone el tercer adelanto del que será su nuevo álbum UNO. Para este tema ha decidido añadir unos toques andinos que compuso mientras estaba de gira en Latinoamérica, durante esta etapa adquirió experiencia esencial en perfeccionar su desarrollo musical. Esta composición la grabó entre Colombia y España bajo la coproducción de Paco Salazar y el colectivo Mapache.

En esta canción podemos destacar la melodía, letra pegadiza y una producción pop enérgica. Una propuesta distinta a su anterior Portarse Mal, que define la versatilidad artística y vocal que tiene Álvaro. El anterior tema estaba mucho más enfocado al Pop Punk y tenía sonidos característicos de los 2000. Un estilo similar al de Blink 182 o Green Day.

Además, la canción va acompañada de un videoclip. En el vídeo podemos observar una exposición del lujo acompañada de la música. Trata de mostrar un poco la dualidad de Álvaro y el vídeo representa un Álvaro más elegante y otro más macarra que define la línea del álbum. Está rodado principalmente en una sala comedor muy grande llena de comida y champán.

Tú me has devuelto las ganas, ya no me siento perdido